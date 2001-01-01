Футбол

Алиссон: «Верю, что мы сможем победить в АПЛ»Soccer.ru 03:44

"Манчестер Сити" показал свою силу, уверенно победив в прошлом сезоне. Они также совершили несколько трансферов перед нынешней кампанией, став еще лучше. "Сити" большие фавориты в этой гонке.
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Алиссон: «Верю, что мы сможем победить в АПЛ»

Soccer.ru03:44

Алиссон: «„Манчестер Сити“ — главный претендент на чемпионский титул АПЛ»

Матч ТВ03:40

Алиссон: «„Манчестер Сити“ – очень сильный соперник и большой фаворит»

Sports.ru03:56

Алиссон считает фаворитом в борьбе за чемпионский титул «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру03:08

Алисон: «Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за чемпионский титул АПЛ

Чемпионат02:47

Алиссон: «„Манчестер Сити“ — главный претендент на чемпионский титул АПЛ»

Sportbox.RU03:40
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Единоборства

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Обновлено вчера в 23:38
Общество

Глава подмосковного СПЧ пояснила свои слова о бюджете

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич заявила, что ее слова о бюджете вырвали из контекста.
Обновлено в 02:59
Общество

Умер глава московского департамента региональной безопасности

«В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:28
Происшествия

По делу о взрыве газа задержали арендатора кафе в Саратовской области

Арендатор кафе «Рандеву» в Саратовской области, где 26 января от взрыва газового котла пострадали 40 человек и один погиб, арестована, сообщил СКР.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Локализован пожар на металлургическом комбинате в Магнитогорске

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на металлургическом комбинате в Магнитогорске.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Париже похитили посвященную памяти жертв терактов работу Бэнкси

Посвященная памяти жертв теракта 13 ноября 2015 года картина уличного художника Бэнкси украдена из концертного зала «Батаклан» в Париже.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3

Обновлено в 02:49
Общество

Высота сугробов в Москве достигла 44 см

В метеобюро напомнили, максимальная высота снежного покрова в столице нынешней зимой фиксировалась 4 января - 38 см. Ранее сообщалось, что снегопад 26 января в Москве стал самым мощным за последние 68 лет.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Водитель квадроцикла насмерть сбил ребенка в Домодедове

"Около 09:00 мск на улице Южная в микрорайоне Барыбино в Домодедове водитель квадроцикла сбил ребенка, который скончался", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 04:06
Происшествия

На Филиппинах 19 человек погибли в результате взрывов возле церкви

В результате погибли 19 человек, еще 48 получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 23:15
Транспорт

Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

Снегопад в Москве продолжается, в аэропортах задержаны более 40 рейсов, 11 рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160

Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Япония: последователи известной секты не дремлют

Отправитель некоторых писем подписался Сёко Асахара, тем же именем, которое носил казненный в прошлом году основатель культа «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области

В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка в Самарской области произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.
Обновлено в 03:40
Гаджеты

Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов

Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.
Обновлено в 00:12
Общество

Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов

Технические специалисты заявили об опасности публикации фотографий посадочных талонов в соцсетях, пишет Evening Standard.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Курганской области

Пожар в частном деревянном доме произошел в деревне Раздольное Юргамышского района Курганской области, погибли трое малолетних детей.
Обновлено в 00:23
Политика

В Раде рассказали о газовом обмане ЕС

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

69 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протесте во Франции

Обновлено вчера в 15:37
Политика

Военного атташе Венесуэлы обвинили в измене

Минобороны Венесуэлы обвинило военного атташе страны в Вашингтоне Хосе Луиса Сильву в измене родине.
Обновлено в 00:15
Общество

Умер вице-президент РСПП Владимир Передерий

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий умер в субботу в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 16:01
Наука

Ученые создали подушку против храпа

Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека

Жертвами стрельбы в Вашингтоне стали три человека. Об этом сообщил начальник полиции города Питер Ньюшем.
Обновлено в 02:45
Транспорт

По Крымскому мосту запустят движение пригородных поездов

Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
Обновлено в 02:02
Наука

Названа польза ежедневного употребления аспирина

Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Число пострадавших в подмосковных ДТП растет

В результате пяти ДТП на подмосковных трассах пострадали девять человек.
Обновлено в 03:25
Политика

В Петербурге проходит военный парад в честь снятия блокады Ленинграда

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проходит военный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Обновлено в 02:34
Кино

Названа дата выхода новых «Охотников за привидениями»

В 2016 году вышла одноименная комедия. Новая картина станет продолжением оригинальных "Охотников".
Обновлено в 01:22
Авто

Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay

На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.
Обновлено 25 января в 10:57
Авто

Стало известно, как нужно прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз

Большинство водителей еще не пришли к общему мнению, нужно ли прогревать двигатель зимой, что уж говорить об АКПП.
Обновлено в 01:35
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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