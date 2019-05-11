Шоу-бизнес

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортахSuper.ru 13:58

Недавно в штате Джорджия ужесточили закон о запрете абортов. Теперь процедура запрещена на сроке больше шести недель, так как в это время уже прослушивается сердцебиение ребёнка. Новые правила с критикой восприняли борцы за права женщин, в том числе звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано.
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Звезда «Зачарованных» начала «сексуальную забастовку»

Телеканал 360°18:39

Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призвала поклонников начать «сексуальную забастовку»

РЕН ТВ18:27

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Super.ru13:58

Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»

Газета.Ru16:56

Голливудская звезда призвала женщин отказаться от секса

Kinonews.ru14:57

Алисса Милано начала сексуальную забастовку

News.ru18:09

Аборты признали преступлением в шестом по счету штате США

WMJ.ruвчера в 18:24
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Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

Обновлено в 20:57
Здоровье

Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах россиян

Обновлено в 01:22
Политика

Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook

Руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info заявил, что разделение компании и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram не является решением проблемы, передает TechCrunch.
Обновлено в 15:53
Общество

Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии

Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.
Обновлено в 20:15
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Здоровье

Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти

Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву

Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Двое с перевернувшейся лодки шесть дней дрейфовали в Тихом океане

Обновлено в 20:12
Общество

В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы

Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, впервые появятся на улицах Лондона в 2020 году.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

Обновлено в 05:04
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Обновлено в 10:15
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено 09 мая в 21:58
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу

Подписчики Яны удивились, как с такой нагрузкой Саша будет ходить в школу, на что продюсер ответила, что мальчик не будет посещать учебное заведение.
Обновлено в 11:32
Общество

Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро

Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
Обновлено в 20:53
Экономика

Самолётов станет меньше: Минфин режет крылья российской авиации

Очередную острую ноту внёс Минфин: на совещании рабочей группы по стабилизации цен на авиационное топливо представители ведомства заявили, что российским перевозчикам стоит сократить численность своих авиапарков и провести их унификацию.
Обновлено в 09:35
Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Обновлено в 10:40
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Слуцкая рассказала о тайном замужестве

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено в 19:26
Общество

Екатеринбург погряз в конфликте горожан и чиновников. Виноват провинциальный подход к паркам и скверам

Обсуждаем с архитекторами, почему любое благоустройство в Екатеринбурге превращается в конфликт.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Здоровье

Врачи назвали симптомы разрыва аорты

Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Политика

Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с Россией

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что мирный договор должен удовлетворять требованиям обеих стран, иначе он не будет ратифицирован, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
Обновлено в 07:15
Политика

WP: Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт в США

Источники в команде Зеленского сообщили The Washington Post, что тот "опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США, возможно, за счет Украины".
Обновлено в 21:06
Шоу-бизнес

Беременная звезда реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Для многих свадьба кумира стала неожиданностью, так как после оформления официального развода с первым мужем звезда "телестройки" заявляла, у неё пока нет желания снова связывать себя узами брака, тем не менее, она нарушила собственное слово и опять вышла замуж.
Обновлено в 01:15
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Алисса Милано
Американская актриса
Американская актриса и певица, наиболее известная по ролям Саманты Мичелли в ситкоме «Кто здесь босс?», Фиби Холливелл в сериале «Зачарованные» и Саванны Дэвис в сериале «Любовницы».
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