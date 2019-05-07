Футбол
Алисон сыграет с «Барселоной» в уникальном свитереЧемпионат 12:35
Причиной послужило то, что основные свитера вратаря «Ливерпуля» на сезон могут сливаться с формой игроков каталонского клуба и футболками арбитров. Как сообщает пресс-служба красных, этот свитер является уникальным и не будет доступен для продажи.
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Происшествия
СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба»
Следственный комитет России (СКР) объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт
Самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево после вылета, потому что у лайнера отказали радиосвязь и автоматическое управление, заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Гаджеты
AMD и Cray создадут самый мощный суперкомпьютер в мире
Обновлено в 09:15
Происшествия
Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм
В июне 2017 года Соколовский получил три с половиной года условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).
Обновлено в 13:59
Происшествия
Торговцы оружием из Евросоюза получили реальные сроки в Петербурге
В Петербурге осудили нелегальных торговцев оружием. В банде состояло семь человек, двое получили приговоры в октябре 2017 года.
Обновлено в 10:04
Культура
Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Опубликовано видео удара сирийского «ракетного монстра» по боевикам
Как отмечает портал Al-Masdar News, четвертая танковая дивизия Сирийской Арабской армии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в селении Кабани в провинции Латакия.
Обновлено в 09:56
Происшествия
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Финансы
Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей
Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Экономика
«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России
Основания для роста отпускных цен на хлеб сложились в РФ еще в августе-сентябре 2018 года, главной причиной необходимости их повышения было удорожание пшеницы и муки, заявила РИА Новости представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.
Обновлено в 13:35
Здоровье
Названы самые полезные виды зелени
Специалисты назвали самые полезные виды зелени, которые обладают уникальными свойствами.
Обновлено вчера в 23:53
Космос
Компания Ariane Group начала выпуск ракет Ariane-6
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Наука
Неразвитые крылья наземных динозавров покачивались при беге
Существует три основные гипотезы: «древесная», согласно которой предки птиц сначала научились планировать с деревьев; «наземная», согласно которой небольшие ловкие динозавры стали использовать перья для поднятия в воздух; «бег с помощью крыльев», заключающийся в том, что крылья улучшали контакт животных с поверхностью и позволяли набирать им большую скорость при беге.
Обновлено вчера в 05:14
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела брюки в четвертый раз за восемь лет
Герцогиня предстала перед публикой в полосатом черно-белом джемпере и темно-синих широких брюках.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Опубликованы кадры эвакуации пилота из горящего SSJ-100
На кадрах можно рассмотреть неизвестные ранее моменты эвакуации из горящего самолета, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 12:17
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»
Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Обновлено в 04:30
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Музыка
Лазарев проведёт первую репетицию номера для Евровидения 7 мая
Российский певец Сергей Лазарев, представляющий страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», во вторник, 7 мая, проведёт первую репетицию выступления в Израиле, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Хоккей
Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе»
Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.
Обновлено в 01:49
Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Экономика
Украинцы стали зарабатывать в долларах как при Януковиче
Средняя зарплата граждан Украины в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18