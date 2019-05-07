Футбол

Алисон сыграет с «Барселоной» в уникальном свитереЧемпионат 12:35

Ливерпуль — Барселона
3 – 0
2-й тайм
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
Причиной послужило то, что основные свитера вратаря «Ливерпуля» на сезон могут сливаться с формой игроков каталонского клуба и футболками арбитров. Как сообщает пресс-служба красных, этот свитер является уникальным и не будет доступен для продажи.
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В матче против «Барселоны» вратарь «Ливерпуля» сыграет в уникальной форме

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