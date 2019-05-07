Алисон сыграет с «Барселоной» в уникальном свитереЧемпионат вчера в 12:35

Причиной послужило то, что основные свитера вратаря «Ливерпуля» на сезон могут сливаться с формой игроков каталонского клуба и футболками арбитров. Как сообщает пресс-служба красных, этот свитер является уникальным и не будет доступен для продажи.

Алисон сыграет с «Барселоной» в уникальном свитере

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Футбол Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.

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