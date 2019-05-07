Футбол

Алисон сыграет с «Барселоной» в уникальном свитереЧемпионат вчера в 12:35

Причиной послужило то, что основные свитера вратаря «Ливерпуля» на сезон могут сливаться с формой игроков каталонского клуба и футболками арбитров. Как сообщает пресс-служба красных, этот свитер является уникальным и не будет доступен для продажи.
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В матче против «Барселоны» вратарь «Ливерпуля» сыграет в уникальной форме

Матч ТВвчера в 14:16

В матче против «Барселоны» вратарь «Ливерпуля» сыграет в уникальной форме

Sportbox.RUвчера в 14:16

Алиссон сыграет против «Барселоны» в особенной футболке

Sport24.ruвчера в 12:46

Алисон сыграет с «Барселоной» в уникальном свитере

Чемпионатвчера в 12:35
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Финансы

ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
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Футбол

Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).
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Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
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В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15

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Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

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Футбол

Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.
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Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
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Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

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Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
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Самый современный нацпроект пока не вписывается в электронный учет

Сильнее всего от графика отстает нацпроект «Цифровая экономика» — по данным на 6 мая, он не отражен в системе «Электронный бюджет», контролирующей исполнение нацпроектов.
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Обновленная модель Hyundai Elantra успешно стартовала в России

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Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.
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Опубликована хронология катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

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В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, назвав соглашение несправедливым и выдвинув Тегерану дополнительные требования для заключения новой сделки.
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