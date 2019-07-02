Футбол
Алисон сменил игровой номер в «Ливерпуле»Чемпионат вчера в 18:59
Голкипер «Ливерпуля» Алисон сменил игровой номер, сообщает официальный сайт английского клуба. В сезоне-2019/20 26-летний вратарь будет выступать под 1-м номером, ранее принадлежавшем немецкому голкиперу Лорису Кариусу.
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Алиссон взял 1-й номер в «Ливерпуле». Он играл под 13-м в знак уважения к Кариусу
Бомбардир.рувчера в 16:25
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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Транспорт
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Второй прототип перспективного многоцелевого вертолета T-625 29 июня 2019 года совершил первый полет, который также можно считать первым полноценным полетом в рамках всей программы разработки машины.
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Обновлено вчера в 22:25
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Обновлено в 01:38
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Армия и оружие
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Министерство обороны России опубликовало видео проведённых ВКС успешных испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).
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Обновлено вчера в 11:29
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Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
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День Зосимы: народные приметы на 2 июля
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Обновлено вчера в 10:38
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Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне
Руководитель Чечни отметил, что «в России никогда не было практики нападения с ножом на правоохранителей».
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Как выяснилось позже, погибший вероятнее всего выпал из отсека для шасси самолета, летевшего из Кении в Великобританию.
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Более половины жителей Лондона поддерживают возможную легализацию марихуаны для взрослых, свидетельствуют данные опроса организации Volteface и издания Evening Standard.
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Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35
Обновлено вчера в 15:48
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Три человека погибли в ДТП в Воронежской области
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