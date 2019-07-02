Голкипер «Ливерпуля» Алисон сменил игровой номер, сообщает официальный сайт английского клуба. В сезоне-2019/20 26-летний вратарь будет выступать под 1-м номером, ранее принадлежавшем немецкому голкиперу Лорису Кариусу.

Транспорт Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.

Энергетика Вновь повысились цены на бензин в Волгограде Стоимость марки бензина АИ-98 и дизельного топлива поднялась меньше всего – на 0,1% до сумм в 51,03 рубля и 45,22 рубля за литр, -уточнили корреспонденту «Блокнот Волгограда» в Волгоградстат.

Политика Зеленский просит Раду рассмотреть представление об увольнении Климкина Украинский президент Владимир Зеленский просит Верховную раду рассмотреть представление об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД.

Шоу-бизнес Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.

Происшествия В Оренбуржье тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка В Бузулуке амурская тигрица из зоопарка ранила молодого человека, пытавшегося украсть тигренка.

Политика Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя конфликт между министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и президентом страны Владимиром Зеленским, назвал последнего невеждой.

Авто В Сети опубликовали первые снимки обновленного BMW X6 Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.

Гаджеты Xiaomi Express — китайский гигант готовит фирменную службу доставки По еще одной версии, компания будет использовать название Xiaomi Express как для торговых автоматов, так и для службы доставки.

Общество В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.

Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Путешествия Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Авто Chevrolet NIVA получила обновление Автопроизводитель испытал и провел обновление программного обеспечения электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva.

Авто Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Экономика Сменился генеральный директор «Транснефть-Дружбы» Новым генеральным директором "Транснефть-Дружба" вместо Олега Богомолова с 25 июня назначен Роман Камозин, следует из списка аффилированных лиц НМТП, входящего в группу "Транснефть".

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.

Экономика В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.

Общество Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).

Происшествия Суд объединил два дела по пожару в кемеровской «Зимней вишне» в одно Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.

Политика Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.