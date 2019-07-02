Футбол
Алисон сменил игровой номер в «Ливерпуле»Чемпионат вчера в 18:59
Голкипер «Ливерпуля» Алисон сменил игровой номер, сообщает официальный сайт английского клуба. В сезоне-2019/20 26-летний вратарь будет выступать под 1-м номером, ранее принадлежавшем немецкому голкиперу Лорису Кариусу.
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Алиссон решил поменять игровой номер в «Ливерпуле», под которым играли Дудек и Джеймс
Sport24.ruвчера в 21:30
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Футбол
Полузащитник «Селтика» может перейти в «Зенит»
Полузащитник "Селтика" Томас Рогич может пополнить состав "Зенита", сообщает The Scottish Sun.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
МИД Сирии обратился в ООН по поводу ракетной атаки Израиля
Сирийские власти в очередной раз обратились к организации с требованием к выполнению обязательств по установлению мира и безопасности, равно как и к принятию в отношении Израиля мер, не допускающих повторение атак.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Приморье собаки загрызли сторожа
Обновлено вчера в 23:24
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено вчера в 03:35
Экономика
Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз
Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Здоровье
ФМБА России предложило избавить регулярных доноров от обязательного ежегодного медобследования
Как ранее сообщали "Известия", контроль качества донорской крови будет усовершенствован в России, в частности, за счет проверки ее компонентов во всех без исключения случаях донации.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
В Челябинске парень с девушкой упали на дно карьера
Обновлено вчера в 13:46
Технологии
Spotify отказался от работы с музыкантами без лейблов или дистрибьюторов
Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о завершении тестирования функции, которая позволяла музыкантам загружать свои работы на сервис без посредников: лейблов или дистрибьюторов.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Пекин осудил действия демонстрантов в Гонконге
Официальный Пекин решительно осудил действия протестующих в Гонконге, которые устроили погром в здании Законодательного собрания в Гонконге, этот акт насилия стал "откровенным вызовом" для принципа "одна страна, две системы", говорится в заявлении канцелярии по делам Гонконга при Госсовете КНР.
Обновлено в 01:10
Политика
Роспотребнадзор объявил о создании новой вакцины против Эболы
Новая вакцина была представлена в рамках международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола, которая прошла 28-29 июня в Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Воду откачали из 453 домов в затопленных районах Иркутской области
За сутки в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах специалисты осмотрели 516 домов, еще 453 дома освободили от воды, очистили 1304 подворья, с помощью мотопомп откачали воду с 795 подворий (около 1000 куб. метра), сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Экономика
Правительство сократит субсидии по кредитам легкой промышленности
Власти решили продлить до конца текущего года программу поддержки российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам, следует из правительственного постановления от 27 июня 2019 года (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).
Обновлено в 00:00
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка Morrowind на движке Skyrim
На сей раз речь идет о Skywind, который является фанатским ремейком The Elder Scrolls III Morrowind на движке «Скайрим».
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Турция может купить российские самолеты вместо F-35
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:32
Экономика
Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля
Тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексируют на 2,4% к январю 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.
Обновлено вчера в 01:19
Здоровье
В США женщина похудела на 270 килограммов
Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено вчера в 07:17