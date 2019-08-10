Футбол
Алиссон может пропустить 4-6 недель из-за травмы икроножной мышцыSports.ru 07:24
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон, вероятно, выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 1-го тура АПЛ с "Норвичем" (4:1). 26-летний бразилец повредил икроножную мышцу правой ноги.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
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