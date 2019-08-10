Футбол

Алиссон может пропустить 4-6 недель из-за травмы икроножной мышцыSports.ru 07:24

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон, вероятно, выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 1-го тура АПЛ с "Норвичем" (4:1). 26-летний бразилец повредил икроножную мышцу правой ноги.
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Алиссон может пропустить до 6 недель из-за повреждения икроножной мышцы

Матч ТВ10:08

Алиссон выбыл на 4-6 недель

Спорт-Экспресс07:53

Алиссон может пропустить до 6 недель из-за повреждения икроножной мышцы

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Алиссон может пропустить от 4 до 6 недель. У него подозрение на разрыв мышцы

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Алисон может пропустить до 6 недель из-за травмы

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Алиссон может пропустить 4-6 недель из-за травмы икроножной мышцы

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Алиссон из-за травмы пропустит матч за Суперкубок Европы с «Челси»

Sport24.ruвчера в 18:16
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