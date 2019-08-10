Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, получивший травму в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1), может пропустить около 4-6 недель. Есть признаки, что 26-летний бразилец порвал икроножную мышцу, сообщает журналист Доминик Кинг на своей странице в «Твиттере».

Алисон может пропустить до 6 недель из-за травмы

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