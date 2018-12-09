Японская фигуристка Рики Кихира одержала победу в финале Гран-при в Ванкувере. Она набрала 233,12 балла по сумме двух программ. На втором месте олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова результатом 226,53 балла.

Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере

Хоккей Хоккей Шайба Щербака помогла «Лос-Анджелесу» разгромить «Вегас» Российский нападающий «Кингз» Никита Щербак отметился заброшенной шайбой в дебютном матче.

Футбол Футбол «Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории «Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.

Футбол Футбол «Ман Сити» и Гвардиола чаще всего проигрывают в АПЛ «Челси» Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола в третий раз уступил «Челси». В лиге он проигрывает лондонцам чаще других.

Футбол Футбол «Ренн» переиграл «Дижон» со счетом 2:0 "Ренн" одержал вторую подряд победу в чемпионате Франции. Подопечные Жюльена Стефана со счетом 2:0 переиграли "Дижон".

Футбол Футбол Хусаинов: в действиях Карасева не было последовательности Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов выразил мнение, что в действиях арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" не было последовательности.

Хоккей Хоккей «Слован» проиграл «Ак Барсу» и потерпел девятое поражение подряд Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали девятую победу в последних десяти матчах, «Слован» потерпел девятое поражении подряд.

Хоккей Хоккей Игрок «Локомотива» Каюмов ударил арбитра в матче КХЛ Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов ударил одного из арбитров, обслуживавших матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между железнодорожниками и финским «Йокеритом».

Футбол Футбол «Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".