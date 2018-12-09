Спорт
Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере
Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в ВанкувереКоммерсантъ18:06
Японская фигуристка Рики Кихира одержала победу в финале Гран-при в Ванкувере. Она набрала 233,12 балла по сумме двух программ. На втором месте олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова результатом 226,53 балла.
Коммерсантъ18:06
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