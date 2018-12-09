Спорт

Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере
Коммерсантъ
18:06

Японская фигуристка Рики Кихира одержала победу в финале Гран-при в Ванкувере. Она набрала 233,12 балла по сумме двух программ. На втором месте олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова результатом 226,53 балла.
Коммерсантъ18:06

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Загитова упустила победу в финале Гран-при

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Косторная выиграла финал юниорского «Гран-при», Трусова - вторая, Канышева - третья

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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных соревнованиях и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года. Победительница финала Гран-при 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров. Чемпионка России 2018 года. Обладательница исторического мирового рекорда в короткой программе. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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