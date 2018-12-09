Спорт

Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере
Газета.Ru
19:56

Японская фигуристка Рики Кихира заняла первое место в финале Гран-при в Ванкувере, сообщает "Советский спорт". Спортсменка одолела соперниц, набрав 233,12 балла по сумме двух программ. Серебро завоевала олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова, в активе которой 226,53 балла.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных соревнованиях и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года. Победительница финала Гран-при 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров. Чемпионка России 2018 года. Обладательница исторического мирового рекорда в короткой программе. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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Рика Кихира
Японская фигуристка
Japanese figure skater. She is the 2018 NHK Trophy champion, 2018 Internationaux de France champion, 2018 CS Ondrej Nepela Trophy champion, the 2017-18 Japan Junior national champion and senior national bronze medalist. She finished within the top ten at the 2018 World Junior Championships.
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