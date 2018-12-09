Спорт
Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере
Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в ВанкувереГазета.Ru19:56
Японская фигуристка Рики Кихира заняла первое место в финале Гран-при в Ванкувере, сообщает "Советский спорт". Спортсменка одолела соперниц, набрав 233,12 балла по сумме двух программ. Серебро завоевала олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова, в активе которой 226,53 балла.
Газета.Ru19:56
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