Японская фигуристка Рики Кихира заняла первое место в финале Гран-при в Ванкувере, сообщает "Советский спорт". Спортсменка одолела соперниц, набрав 233,12 балла по сумме двух программ. Серебро завоевала олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова, в активе которой 226,53 балла.

Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере

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