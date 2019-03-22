Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катаниюИзвестия 08:42
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Второе место заняла казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева, третье — россиянка Евгения Медведева, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Я хочу сказать спасибо моим тренерам, всем кто мне помогал и моим тренерам за поддержку. Меня поддерживали близкие и родные. Я знала, что меня тепло встретят. Это просто нереальная публика, ее поддержка помогает прыгать.
— Алина Загитова, российская фигуристкаТАСС 08:50
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