Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катаниюИзвестия 08:42

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Второе место заняла казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева, третье — россиянка Евгения Медведева, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Алина Загитова
Я хочу сказать спасибо моим тренерам, всем кто мне помогал и моим тренерам за поддержку. Меня поддерживали близкие и родные. Я знала, что меня тепло встретят. Это просто нереальная публика, ее поддержка помогает прыгать.
— Алина Загитова, российская фигуристкаТАСС 08:50

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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр. Двукратная чемпионка России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр Командного чемпионата мира. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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