Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катаниюИзвестия 08:42

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Второе место заняла казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева, третье — россиянка Евгения Медведева, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Пьедестал мечты, Загитова — чемпионка и танцевальные чудеса. Итоги третьего дня ЧМ

Матч ТВ09:33

Туктамышева рада за успехи Загитовой и Медведевой

Нева Спорт10:06

Чемпионский прокат Загитовой — в обзоре произвольной программы на ЧМ в Сайтаме

Чемпионат10:11

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Сусанин08:25

Загитова и Медведева обнялись на церемонии награждения. Самое долгожданное фото с чемпионата мира

Sport24.ru10:08

Загитова заявила, что победа на чемпионате мира была ее главной целью на сезон

ТАСС10:05

Женя и Алина – вместе на пьедестале: обнимаются, улыбаются, аплодируют

Sports.ru09:30
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Футбол

Джеко и Эль-Шаарави едва не подрались в раздевалке «Ромы»

Нападающие "Ромы" Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави едва не подрались в раздевалке команды.
Обновлено в 07:41
Политика

Идеолог выхода Британии из ЕС возглавит партию Brexit

Фарадж возглавлял UKIP, крупнейшую националистическую партию Великобритании, в 2006–2009 годах и в 2010–2016 годах.
Обновлено в 10:11
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Футбол

Дубль Стуани помог сборной Уругвая разгромить команду Узбекистана

Футболисты сборной Уругвая обыграли команду Узбекистана в рамках товарищеского турнира (3:0).
Обновлено в 09:55
Технологии

Осло первым в мире запустит зарядку электрокаров по воздуху

Обновлено в 02:34
Авто

30 лет простоявший в гараже Bentley продан за 40 млн рублей

Британский аукционный дом H&H Classics продал редкий Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer, который более 30 лет простоял в гараже, за 454 250 фунтов стерлингов (38,4 млн рублей).
Обновлено в 08:00
Политика

Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 09:56
Авто

Владельцы Ford Explorer подают жалобы на производителя

Компания Ford получила более 3000 официальных жалоб и 50 официальных исков от владельцев модели Explorer из-за проникающего в салон во время работы двигателя углекислого газа.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес

Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища

Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Взрыв на китайском химзаводе попал на видео

В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика

Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.
Обновлено в 07:12
Футбол

Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020

Сборная России из Брюсселя отправилась в Казахстан на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды.
Обновлено в 09:23
Космос

На Солнце зафиксирован резкий рост активности

Обновлено в 07:21
Гаджеты

В Microsoft анонсировали дату окончания поддержки Windows 7

В официальном блоге компании Microsoft было опубликовано предупреждение о том, что пользователи операционной системы Windows 7 с 14 апреля следующего года не смогут обновлять свою систему безопасности.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие

ВСУ почти 70 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Обновлено в 07:15
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Космос

Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов

Американские астронавты в пятницу, 22 марта, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено в 08:35
Игры

Valve представила редизайн библиотеки Steam

На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины

34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,75% годовых

"Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых", — проинформировали в ЦБ.
Обновлено в 07:30
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Политика

Глава МИД Белоруссии заявил, что об объединении с Россией речи не идет

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что речи об объединении республики с Россией не идет, а то, что российский президент Владимир Путин после 2024 года якобы может возглавить объединенное государство, затрагивалось на двусторонних встречах "вскользь" и только в контексте инсинуаций в СМИ.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Покрасившийся в рыжий цвет главарь ИГ пытается сбежать из Сирии

Главарь террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность — растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет.
Обновлено в 09:32
Происшествия

11 школ и детсад в Москве проверяют после звонков о «минировании»

Информация об угрозе взрыва в 11 школах и детсаде в Москве поступила в экстренные службы от неизвестного.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону

Обновлено вчера в 17:58
Хоккей

«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Обновлено в 09:22
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года, а также серебряный призер 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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Элизабет Байтаковна Турсынбаева
Казахская фигуристка
Казахстанская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Вице-чемпионка континентального чемпионата, серебряный призер зимней Универсиады 2019 года в г.Красноярск, бронзовый медалист II зимних юношеских Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка Казахстана, бронзовый медалист Зимних Азиатских игр 2017.
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