Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катаниюИзвестия 08:42
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Второе место заняла казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева, третье — россиянка Евгения Медведева, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Джеко и Эль-Шаарави едва не подрались в раздевалке «Ромы»
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Дубль Стуани помог сборной Уругвая разгромить команду Узбекистана
Футболисты сборной Уругвая обыграли команду Узбекистана в рамках товарищеского турнира (3:0).
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Политика
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Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.
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Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
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Обновлено в 07:12
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Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020
Сборная России из Брюсселя отправилась в Казахстан на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды.
Обновлено в 09:23
Космос
На Солнце зафиксирован резкий рост активности
Обновлено в 07:21
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В Microsoft анонсировали дату окончания поддержки Windows 7
В официальном блоге компании Microsoft было опубликовано предупреждение о том, что пользователи операционной системы Windows 7 с 14 апреля следующего года не смогут обновлять свою систему безопасности.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Происшествия
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Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
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Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов
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Обновлено в 08:35
Игры
Valve представила редизайн библиотеки Steam
На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины
34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
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Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,75% годовых
"Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых", — проинформировали в ЦБ.
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МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
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Обновлено в 07:41
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
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Главарь террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность — растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет.
Обновлено в 09:32
Происшествия
11 школ и детсад в Москве проверяют после звонков о «минировании»
Информация об угрозе взрыва в 11 школах и детсаде в Москве поступила в экстренные службы от неизвестного.
Обновлено в 07:53
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Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону
Обновлено вчера в 17:58
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Обновлено в 09:22
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
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