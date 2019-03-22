Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катаниюИзвестия 08:42

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Второе место заняла казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева, третье — россиянка Евгения Медведева, сообщает «Спорт-Экспресс».

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

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