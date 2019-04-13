Спорт
Алина Загитова побывала в гостях у Ивана УргантаСусанин 05:07
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитовала стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале. Спортсменка пришла на передачу не одна, с ней была её собака Масару, которую ей подарили в Японии.
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Была очень сложная подготовка. Плюс там наложилось то, что у меня не получались прыжки и я просто не хотела опозорить Россию, потому что я выступаю не только за себя, но и за Россию.
— Алина Загитова, российская фигуристкаСусанин 04:00
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«Хотела сняться с ЧМ, чтобы не позорить Россию». Загитова с Масару сходила к Урганту
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Загитова думала о том, чтобы сняться с чемпионата мира, так как «не хотела опозорить Россию»
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
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