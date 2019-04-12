Спорт

Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкойТелепрограмма 08:26

Загитова полностью оправдала надежды мамы и папы, так что у тех, по сути, не было выбора. Алина Загитова рассказала также Ивану Урганту, что она вполне могла стать не фигуристкой, а гимнасткой.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Алина Загитова в программе «Вечерний Ургант». Полная запись

Спорт-Экспресс17:25

Загитова вспомнила о переходе в другой вид спорта

Lenta.ru16:10

Алина Загитова: «В шесть лет бросила фигурное катание и пошла в художественную гимнастику»

Матч ТВ12:08

Загитова: «В 6 лет бросила фигурное катание и пошла в художественную гимнастику»

Sport24.ru12:12

Алина Загитова: «В шесть лет бросила фигурное катание и пошла в художественную гимнастику»

Sportbox.RU12:08

Загитова: в 6 лет бросила фигурное катание и пошла в художественную гимнастику

Чемпионат11:56

Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкой

Телепрограмма08:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся

У 12-го дома по Садовой-Кудринской улице, что в центре Москвы, водитель BMW поссорился с мужчиной на тракторе.
Обновлено в 13:56
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве

Обновлено в 19:22
Происшествия

В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:33
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа

Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено в 07:52
Политика

Матвиенко озвучила условие для возвращения России в ПАСЕ

Россия не готова вернуться в ПАСЕ, пока организация не искоренила дискриминацию национальных делегаций, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Футбол

Скончался легендарный футболист «Ливерпуля» Томми Смит

Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Политика

На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»

В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Авто

«АвтоВАЗ» прекращает поставки в Европу

Как рассказали в «АвтоВАЗе», поставки на время будут остановлены, так как в европейских странах ужесточили экологические требования.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие

ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы

Обновлено в 20:28
Происшествия

Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Музыка

Рецензия: Янка Дягилева и «Великие Октябри» - «Деклассированным элементам»

От Дягилевой осталось сравнительно немало аудиодокументов, бутлегов, концертных альбомов и т.д.
Обновлено в 19:47
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Политика

За прошедший год российские политики и министры стали беднее

Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:40
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

Обновлено в 14:19
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Политика

Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко

Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия

В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:09
Экономика

Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Американская компания Facebook в течение 2018 года потратила на личную охрану ее главы Марка Цукерберга $20 млн, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные Facebook в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 20:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вечерний Ургант
Телепередача (16+)
Каждый вечер с понедельника по четверг Иван Ургант будет провожать уходящий день вместе со всей страной. Кино, спорт, новые гаджеты, искусство… Что происходит в стране и в мире? Актуальные герои, обсуждение событий дня и новая музыка...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное