Спорт
Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкойТелепрограмма 08:26
Загитова полностью оправдала надежды мамы и папы, так что у тех, по сути, не было выбора. Алина Загитова рассказала также Ивану Урганту, что она вполне могла стать не фигуристкой, а гимнасткой.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
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