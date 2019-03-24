Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в ЯпонииТАСС 14:34

Мы приехали в Японию с мыслями выйти на лед. Очень тяжело шла подготовка, морально было тяжело. Мы вообще в субботу хотели сняться с соревнований. Но не снялись, мы все вместе, включая Алину, решили, что мы едем и боремся.

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Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в Японии

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