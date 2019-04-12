Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»Спорт-Экспресс вчера в 11:04

У меня была сложная подготовка, были проблемы с прыжками. Почему хотела сняться? Не хотела опозорить Россию, потому что я выступаю не только за себя, но и за страну.

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018. Спортсменка завоевала золото, после чего премьер-министр Японии подарил ей щенка породы акита-ину.

Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»

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Общество Омич получил штраф за ролик с Первого канала Как сообщает NGS55.RU, когда-то в программе «Большая разница», которую показывали на Первом канале, появилась пародия на фильм «Семнадцать мгновений весны».

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.

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