Спорт
Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»Спорт-Экспресс вчера в 11:04
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018. Спортсменка завоевала золото, после чего премьер-министр Японии подарил ей щенка породы акита-ину.
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У меня была сложная подготовка, были проблемы с прыжками. Почему хотела сняться? Не хотела опозорить Россию, потому что я выступаю не только за себя, но и за страну.
— Алина Загитова, российская фигуристкаPravda.Ru вчера в 09:24
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Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Петербурге склад, куда поставлялась запрещенная молочная продукция из Белоруссии.
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Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.
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