Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»Коммерсантъ вчера в 17:58

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
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Титул «Мисс Россия — 2019» получила Алина Санько из Азова

RT на русском04:04

«Мисс Россия — 2019» стала Алина Санько из Азова

РИА Новостивчера в 17:04

«Мисс Россия — 2019» Алина Санько прокомментировала победу в конкурсе

Life.ru04:02

Алина, Арина и Ралина - победительницы конкурса «Мисс Россия»

Тюменская линия02:24

Алина Санько из города Азова завоевала титул «Мисс Россия – 2019»

Известиявчера в 18:08

Юная и творческая. Как студентка архитектурного из Азова стала «Мисс Россия»

Телеканал 360°03:53

Алина Санько стала победительницей конкурса «Мисс Россия - 2019»

ТАССвчера в 16:56
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Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
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Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
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Порье победил Холлоуэя и получил право на бой с Хабибом Нурмагомедовым

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Националисты, зная о «любви» гаранта, уже сказали, что не будут появляться на этих дебатах, а значит и обвинять их потом не нужно.
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Транспорт

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Обновлено в 04:04
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Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
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Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
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Хоккей

Кучерова дисквалифицировали на один матч Кубка Стэнли

Как сообщается на сайте лиги, нападающий получил дисквалификацию во втором матче серии против «Тампы» (5:1). В третьем периоде за пять минут до окончания матча он толкнул на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваару.
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Гаджеты

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«Бруклин» обыграл «Филадельфию» и открыл счет в серии плей-офф НБА

Первая встреча четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Филадельфией" и "Бруклином" завершилась победой гостей, сообщает "Советский спорт".
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Наука

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Следы, обнаруженные группой корейских ученых, возглавляемой Кун-Су Кимом, были оставлены ящерами Minisauripus — их размеры не превышали двадцати сантиметров, поэтому существа считаются самыми мелкими тераподами.
Обновлено 11 апреля в 08:04
Кино

Дулиттл в беде: фильму с Робертом Дауни-младшим назначили пересъемки

Фильм «Путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в образе эксцентричного врача, который умеет разговаривать с животными, был частично переснят.
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В Москве пошел апрельский снегопад

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