Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»Газета.Ru 04:27

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
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«Мисс Россия – 2019» прокомментировала победу в конкурсе

Известия04:24

Титул «Мисс Россия — 2019» получила Алина Санько из Азова

RT на русском04:04

Алина Санько стала победительницей конкурса «Мисс Россия - 2019»

ТАССвчера в 16:56

«Будто в сказке»: Мисс Россия — 2019 прокомментировала победу в конкурсе

РИА Новости03:50

Алина, Арина и Ралина - победительницы конкурса «Мисс Россия»

Тюменская линия02:24

«Мисс Россия — 2019» Алина Санько прокомментировала победу в конкурсе

Life.ru04:02

Корона и три миллиона рублей: красавица из Челябинска поборется за звание «Мисс Россия»

74.ruвчера в 00:30
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Общество

Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии

Солсбери возглавил список лучших мест для жизни в Британии, составленный газетой The Sunday Times.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети

Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Милонов пожаловался на избивших его дверью «гопников»

По информации телеканала, депутата пытались избить дверью.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

Обновлено в 01:12
Происшествия

Жители Украины незаконно вывозили сало в Белоруссию на телегах

Трое жителей Шацкого района на двух телегах везли 28 мешков сала. Вместе с грузом они незаконно пытались пересечь белорусскую границу.
Обновлено в 01:17
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Обновлено 12 апреля в 22:38
Автоспорт

Карлос Сайнс: «Квяту следует быть более терпеливым»

Обновлено в 05:47
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Спорт

Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Обновлено в 04:27
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Футбол

«Зенит» сыграет с «Анжи» в лазурной форме

Обновлено в 03:55
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Политика

Дебаты Порошенко с Порошенко: к «Олимпийскому» сгоняют полицию

Как сообщала «Русская Весна», сегодня на киевском стадионе «Олимпийский» должны пройти дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:27
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье

В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Пятерых рыбаков сняли со льдины хабаровские спасатели

Сотрудники Советско-Гаванского поисково-спасательного отряда и городской службы спасения эвакуировали с отколовшейся от берега льдины пятерых рыбаков-любителей, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края.
Обновлено в 03:49
Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Политика

В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку Мадуро

Ранее 14 апреля Помпео и Араужу призвали другие страны, такие как Россия, Китай и Куба, не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Обновлено в 04:23
Единоборства

В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

В Петербурге два человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП произошло около четырех утра, автобус только готовился к утреннему рейсу, пассажиров в салоне не было. Водитель автобуса не пострадал.
Обновлено в 01:22
Экономика

Доход Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров за 2018 год задекларировал более 657 млн рублей.
Обновлено вчера в 04:05
Футбол

Пеп Гвардиола: «Не вижу себя тренером в 71 год»

Обновлено в 05:27
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе

Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
Обновлено в 03:05
Культура

Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»

Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
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