Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»Газета.Ru 04:27

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

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