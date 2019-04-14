Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»Газета.Ru 04:27
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
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Общество
Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии
Солсбери возглавил список лучших мест для жизни в Британии, составленный газетой The Sunday Times.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Милонов пожаловался на избивших его дверью «гопников»
По информации телеканала, депутата пытались избить дверью.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Жители Украины незаконно вывозили сало в Белоруссию на телегах
Трое жителей Шацкого района на двух телегах везли 28 мешков сала. Вместе с грузом они незаконно пытались пересечь белорусскую границу.
Обновлено в 01:17
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Обновлено 12 апреля в 22:38
Автоспорт
Карлос Сайнс: «Квяту следует быть более терпеливым»
Обновлено в 05:47
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Спорт
Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 04:27
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
«Зенит» сыграет с «Анжи» в лазурной форме
Обновлено в 03:55
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Политика
Дебаты Порошенко с Порошенко: к «Олимпийскому» сгоняют полицию
Как сообщала «Русская Весна», сегодня на киевском стадионе «Олимпийский» должны пройти дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:27
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье
В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Пятерых рыбаков сняли со льдины хабаровские спасатели
Сотрудники Советско-Гаванского поисково-спасательного отряда и городской службы спасения эвакуировали с отколовшейся от берега льдины пятерых рыбаков-любителей, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края.
Обновлено в 03:49
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Политика
В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку Мадуро
Ранее 14 апреля Помпео и Араужу призвали другие страны, такие как Россия, Китай и Куба, не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Обновлено в 04:23
Единоборства
В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Петербурге два человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП произошло около четырех утра, автобус только готовился к утреннему рейсу, пассажиров в салоне не было. Водитель автобуса не пострадал.
Обновлено в 01:22
Экономика
Доход Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн
Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров за 2018 год задекларировал более 657 млн рублей.
Обновлено вчера в 04:05
Футбол
Пеп Гвардиола: «Не вижу себя тренером в 71 год»
Обновлено в 05:27
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе
Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
Обновлено в 03:05
Культура
Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»
Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18