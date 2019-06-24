Экономика
Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42
С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.
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с чего всё началось
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:53, Вашингтон
Футбол
«Ньюкасл» объявил об отставке Бенитеса
"Ньюкасл" сообщил, что не станет продлевать контракт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.
Обновлено в 07:36
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Два истребителя потерпели крушение в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, сообщило издание Focus со ссылкой на бундесвер.
Обновлено в 08:46
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 05:15
Общество
В Гидрометцентре опровергли приход осенней погоды в Москву
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил сообщения о приходе осенней погоды в Москву.
Обновлено в 06:58
Общество
Интерес россиян к прямой линии с Путиным стал самым низким с 2011 года
Среди россиян рейтинг составил 7,6%, а доля аудитории — 51,5%. В 2018 году зрителями прямой линии были почти 5,783 млн человек.
Обновлено в 07:22
Политика
Зеленский уволил губернаторов трёх областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Минобороны России примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна».
Обновлено вчера в 22:54
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Индия хочет заключить с США контракты в ВТС на 10 млрд долларов
В число крупнейших сделок входит контракт на закупку 10 морских патрульных самолетов P-8I Дели в ближайшие несколько лет планирует заключить с Вашингтоном контракт в сфере ВТС на сумму около 10 млрд долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету.
Обновлено в 03:17
ЖКХ
100 тысяч жителей Симферополя остались без света
В общей сложности без электроснабжения остаются 98268 бытовых потребителей.
Обновлено в 08:02
Общество
Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию
Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
Обновлено в 07:10
Политика
ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы.
Обновлено в 07:31
Политика
Песков назвал временные ограничения в отношении Грузии вынужденными
Ведение временных ограничений на полеты, отметил Песков, существенно снизит это количество.
Обновлено в 06:04
Общество
Власти опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
Вице-премьер Татьяна Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в российских вузах к 2024 году.
Обновлено в 07:54
Культура
Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва»
Журналист Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва» вместо ушедшего из жизни Сергея Доренко, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:08
Экономика
Глава Rambler анонсировал выход компании на IPO
Rambler Group планирует выход на биржу, сообщил РБК ее гендиректор Рафаэль Абрамян в кулуарах ежегодной конференции инвесторов «Ренессанс Капитал» в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 06:34
Политика
Из-за бытового скандала обрушился рейтинг Бориса Джонсона
У экс-министра иностранных дел Англии Бориса Джонсона произошло быстрое падение рейтинга.
Обновлено в 07:12
Политика
В Грузии оценили последствия потери российских туристов
Организация Transparency International Georgia в ходе исследования выяснила, что из-за прекращения авиасообщения с Россией в 2019 году число посетивших Грузию туристов составит 8,3 млн человек, что на 400 тыс. человек меньше, чем в 2018 году.
Обновлено в 08:48
Технологии
Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой
Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании.
Обновлено в 05:48
Авто
В Петербурге впервые за 14 месяцев упало производство автомобилей
Автопром Северной столицы впервые за 14 месяцев показал падение.
Обновлено в 06:13
Политика
Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала
Россия продолжает занимать второе место на мировом рынке оружия. Общий портфель заказов достиг 54 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Виктор Золотов принял в Росгвардии выпускников военных вузов
Сегодня директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) Виктор Золотов провел торжественный прием выпускников высших военных учебных заведений.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.
Обновлено в 07:07