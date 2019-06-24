Экономика

Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42

С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.
Читать в источнике
с чего всё началось

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

На AliExpress появились российские продавцы

Life.ru04:20

Aliexpress открылся российским продавцам

Коммерсантъвчера в 18:42

«Ъ»: AliExpress начнет продавать товары российского малого и среднего бизнеса

ТАСС01:57

AliExpress начинает работать с русскими продавцами

Online47.ruвчера в 23:18

AliExpress начинает сотрудничать с российскими поставщиками

Народные новостивчера в 22:32

AliExpress начинает торговать товарами из России

News.ruвчера в 21:59

AliExpress открыла площадку для российских предпринимателей

ФАН04:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

Обновлено в 12:15
Футбол

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес покидает клуб.
Обновлено в 07:50
Футбол

Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию

Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41
Авто

Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma

Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.
Обновлено в 05:38
Политика

Представитель Незалежной в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Алексей Гончаренко нарушил протокол и позволил себе прервать выступление серба Александра Шешеля, который от начала и до конца произносил свою речь на русском языке.
Обновлено в 12:42
Космос

Дальняя экзопланета создаёт необычные узоры в пыли вокруг своей молодой звезды

Ранее в сходных молодых системах уже удавалось наблюдать интерпретацию из острых колец.
Обновлено в 05:33
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 09:16
Политика

Медведев встретится с премьером Франции

Главы правительств России и Франции впервые встретятся лично Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он сегодня проведет переговоры с французским коллегой Эдуардом Филиппом.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Ростовской области загорелся автобус с детьми

Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Политика

Порошенко призвал украинцев спасти Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».
Обновлено в 12:33
Политика

Встреча Патрушева с Болтоном в Иерусалиме продлилась полтора часа

Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США Джоном Болтоном завершилась в Иерусалиме, она продлилась полтора часа.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Екатеринбурге умерла ветеран войны, чьей квартирой завладела сиделка

В Екатеринбурге умерла ветеран Великой Отечественной войны Евгения Лосева, чьей квартирой и деньгами завладела, сообщает Znak.com.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность

В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Общество

Большой театр меняет схему продажи билетов

Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов. Сейчас в первую волну в продажу поступает 860 билетов.
Обновлено в 03:10
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота зашел в Гавану

Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Наука

Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью

Сосуществование сверхпроводника и ферромагнетика в одном материале физики из России и Франции объяснили теоретически при помощи вихрей Абрикосова.
Обновлено 22 июня в 16:07
Футбол

В тренерский штаб «Спартака» вошел сербский тренер

Как стало известно Sport24, сербский тренер по физподготовке и реабилитации Владимир Чепзанович вошел в штаб московского «Спартака» и прибыл с командой на сбор в Австрию.
Обновлено в 10:32
Экономика

Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold

Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 11:36
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Политика

Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ

Украинские делегаты подали 226 правок к проекту резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:09
Футбол

Глушаков охарактеризовал «Спартак» тремя словами

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, покинувший состав красно-белых, описал клуб тремя словами, а также рассказал, почему был невыгоден бывшему главному тренеру Массимо Каррере.
Обновлено в 12:02
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Карли Клосс и Джошуа Кушнер устроили вторую свадьбу

Вторую свадьбу Клосс и Кушнера посетили такие звездные гости, как Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.
Обновлено в 05:20
Общество

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Воспитательница заставила детей стоять на улице в 33-градусную жару

Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправили малолетних детей в лагерь

Обновлено в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное