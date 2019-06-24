Экономика
Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42
С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.
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с чего всё началось
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
Обновлено в 12:15
Футбол
«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес покидает клуб.
Обновлено в 07:50
Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию
Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41
Авто
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.
Обновлено в 05:38
Политика
Представитель Незалежной в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба
Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Алексей Гончаренко нарушил протокол и позволил себе прервать выступление серба Александра Шешеля, который от начала и до конца произносил свою речь на русском языке.
Обновлено в 12:42
Космос
Дальняя экзопланета создаёт необычные узоры в пыли вокруг своей молодой звезды
Ранее в сходных молодых системах уже удавалось наблюдать интерпретацию из острых колец.
Обновлено в 05:33
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 09:16
Политика
Медведев встретится с премьером Франции
Главы правительств России и Франции впервые встретятся лично Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он сегодня проведет переговоры с французским коллегой Эдуардом Филиппом.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Политика
Порошенко призвал украинцев спасти Грузию
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».
Обновлено в 12:33
Политика
Встреча Патрушева с Болтоном в Иерусалиме продлилась полтора часа
Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США Джоном Болтоном завершилась в Иерусалиме, она продлилась полтора часа.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Екатеринбурге умерла ветеран войны, чьей квартирой завладела сиделка
В Екатеринбурге умерла ветеран Великой Отечественной войны Евгения Лосева, чьей квартирой и деньгами завладела, сообщает Znak.com.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Общество
Большой театр меняет схему продажи билетов
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов. Сейчас в первую волну в продажу поступает 860 билетов.
Обновлено в 03:10
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота зашел в Гавану
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Наука
Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью
Сосуществование сверхпроводника и ферромагнетика в одном материале физики из России и Франции объяснили теоретически при помощи вихрей Абрикосова.
Обновлено 22 июня в 16:07
Футбол
В тренерский штаб «Спартака» вошел сербский тренер
Как стало известно Sport24, сербский тренер по физподготовке и реабилитации Владимир Чепзанович вошел в штаб московского «Спартака» и прибыл с командой на сбор в Австрию.
Обновлено в 10:32
Экономика
Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold
Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 11:36
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Политика
Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ
Украинские делегаты подали 226 правок к проекту резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:09
Футбол
Глушаков охарактеризовал «Спартак» тремя словами
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, покинувший состав красно-белых, описал клуб тремя словами, а также рассказал, почему был невыгоден бывшему главному тренеру Массимо Каррере.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Карли Клосс и Джошуа Кушнер устроили вторую свадьбу
Вторую свадьбу Клосс и Кушнера посетили такие звездные гости, как Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.
Обновлено в 05:20
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02