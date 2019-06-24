Экономика
Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42
С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.
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с чего всё началось
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
На кого стала похожа дочь Пелагеи, спорят фанаты
Обновлено в 09:53
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Культура
Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»
Коллеги выдержали паузу, а сегодня стало известно, что Роман Бабаян, журналист и ведущий программы "Право голоса" на канале "ТВ Центр", приступит к выполнению обязанностей, которыми ранее занимался Доренко, то есть займет пост главреда.
Обновлено в 09:43
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено 22 июня в 00:25
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Общество
В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ
Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Интернет
Microsoft запретила сотрудникам пользоваться мессенджером Slack
Компания Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться корпоративным мессенджером Slack из-за угрозы утечек информации.
Обновлено в 05:57
Энергетика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории
Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно.
Обновлено в 07:48
Происшествия
На Урале возбудили дело о смерти участника драки у бара
Нижнесергинский межрайонный следственный отел СК Свердловской области возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины после драки у местного бара.
Обновлено в 08:47
Футбол
Божович доволен календарем «Крыльев Советов» на старте сезона
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед началом австрийского сбора оценил календарь предстоящего сезона и рассказал о перспективной молодежи.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Хабаровске арестовали экс-директора департамента Минпромторга
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в субботу в Хабаровск был доставлен экс-глава департамента Минпромторга Владимир Потапкин.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Новые бронебойные снаряды покажут на «Армии-2019»
Обновлено в 06:29
Путешествия
Ростуризм объяснил порядок возврата денег за туры в Грузию
Самостоятельные и организованные туристы смогут вернуть деньги за туры и авиабилеты в Грузию, говорится в сообщении Ростуризма.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Политика
Украинская делегация потребовала отстранить от сессии президента ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы требует отстранения от сессии президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и обратилась по этому поводу в регламентный комитет, сообщил глава делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 09:44
Общество
Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание
В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.
Обновлено в 01:46
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Наука
Показано, как температура влияет на сон
Нейрофизиологи из Бернского университета (Швейцария) провели эксперименты с генетически модифицированными мышами и показали связь между изменением окружающей температуры и продолжительностью фазы быстрого движения глаз.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин призвал использовать опыт кооперации в ВТС
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использовать опыт кооперации в военно-техническом сотрудничестве, где это отвечает взаимным интересам стран, продолжать опытно-конструкторские работы.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Анна Исаева: «Юлии Началовой вырезали бугор на руке»
Обновлено в 08:59
Наука
Фибромиалгия может быть связана с состоянием кишечника
Канадские ученые из Центра здоровья Университета Макгилла обнаружили, что у пациентов с этим недугом симптомы обострения болезненных состояния оказались напрямую связаны с количественными изменениями определенных бактерий в составе кишечнике.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления
Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Обновлено в 06:51
Авто
В Петербурге впервые за 14 месяцев упало производство автомобилей
Автопром Северной столицы впервые за 14 месяцев показал падение.
Обновлено в 06:13