Экономика

Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42

С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.
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с чего всё началось

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.
Коммерсантъвчера в 18:42

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На AliExpress появились российские продавцы

Life.ru04:20

AliExpress открыла площадку для российских предпринимателей

ФАН04:03

AliExpress начинает торговать товарами из России

News.ruвчера в 21:59

«Ъ»: AliExpress начнет продавать товары российского малого и среднего бизнеса

ТАСС01:57

AliExpress начинает сотрудничать с российскими поставщиками

Народные новостивчера в 22:32

СМИ: китайская торговая площадка AliExpress начинает продавать товары из России

Дума ТВ04:00

Aliexpress открылся российским продавцам

Коммерсантъвчера в 18:42
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Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
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В Петербурге впервые за 14 месяцев упало производство автомобилей

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