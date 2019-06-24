Экономика

Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42

С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.
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с чего всё началось

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

На AliExpress появились российские продавцы

Life.ru04:20

AliExpress начинает торговать товарами из России

News.ruвчера в 21:59

«Ъ»: AliExpress начнет продавать товары российского малого и среднего бизнеса

ТАСС01:57

AliExpress начинает работать с русскими продавцами

Online47.ruвчера в 23:18

AliExpress начинает сотрудничать с российскими поставщиками

Народные новостивчера в 22:32

AliExpress открыла площадку для российских предпринимателей

ФАН04:03

Aliexpress открылся российским продавцам

Коммерсантъвчера в 18:42
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Кино

Дэнни Бойл работает над третьей частью «28 дней спустя»

Режиссёр Дэнни Бойл («На игле») объявил о работе над третьей частью зомби-ужастика «28 дней спустя».
Обновлено в 08:30
Политика

Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме

Британские депутаты уже обвинили руководство Совета Европы в сговоре, а Россию - в финансовом шантаже.
Обновлено в 14:15
Политика

Украина допустила выход из ПАСЕ в случае восстановления России

Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если в организации восстановят Россию, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев в Facebook.
Обновлено в 15:35
Происшествия

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Общество

Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Футбол

«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса

Обновлено в 14:33
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.
Обновлено в 15:54
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

Москвичей угостили отравленной газировкой

В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Общество

Традиция парламентских слушаний окрепла, формат работает

Традиция, заложенная в Госдуме седьмого созыва по инициативе Вячеслава Володина, а именно проведение больших общественно-парламентских слушаний, очень хорошо себя сегодня зарекомендовала.
Обновлено в 11:48
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ

Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

«Калашников» создал гражданскую версию АК-12

Как в свою очередь отметил технический специалист "Калашников" Владимир Онокой, АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца.
Обновлено в 13:42
Политика

Россия назвала условия транзита газа через Украину

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Транспорт

Шесть станций метро построят в Москве до конца года

Обновлено в 05:26
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено в 15:23
Общество

Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ

Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Цекало похудел на 10 кг ради молодой жены

Как пишет "Стархит" со ссылкой на окружение звездной пары, молодожен начал сбрасывать лишний вес и уже похудел на 10 кг.
Обновлено в 12:02
Политика

Прокачку нефти по «Дружбе» приостановила только Чехия

Представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что Белоруссия, Украина, Словакия и Венгрия не отмечали превышение содержания хлорорганических веществ в российской нефти, поступающей по экспортному трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 12:26
Авто

Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%

Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Эквилибрист прошел по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Рекордсмен книги Гиннесса канатоходец Ник Валленда прошел по канату, который был натянут между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:38
Технологии

Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета

Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
Обновлено в 11:48
Политика

У парламента Грузии продолжается акция протеста

Обновлено в 15:53
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