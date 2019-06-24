Экономика
Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42
С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.
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с чего всё началось
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:16, Вашингтон
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
Обновлено в 06:30
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Экономика
В США появится крупнейший оператор казино
В результате в США появится крупнейшая компания в игровой отрасли с примерно 60 отелями-казино в 16 штатах.
Обновлено в 07:00
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Теплоход сел на мель в Керченском проливе
Обновлено в 03:39
Политика
Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
В Грузии царит русофобская истерия, искусно подогреваемая радикальными элементами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 06:57
Политика
В Госдуму внесли проект поправок к статье УК о преступном сообществе
В Госдуму внесли законопроект о корректировке 210 статьи УК "Организация преступного сообщества", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс пожаловалась на отсутствие секса
Несмотря на большую популярность у мужчин, недавно выяснилось, что актриса уже больше года обходится без секса.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Сочи из-за селя подтопило дорогу к курорту «Роза Хутор»
Специалисты в Сочи ведут расчистку от последствий сошедшего мощного селя на трассу, ведущую к курорту "Роза Хутор", движение перекрыто, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Новые бронебойные снаряды покажут на «Армии-2019»
Обновлено в 06:29
Общество
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Политика
Володин указал на проблему финансирования малокомплектных школ
Говоря о малокомплектных школах, Володин отметил, что "эту тему нельзя отдавать только на решение регионов, потому что финансовая обеспеченность регионов разная".
Обновлено в 06:57
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика
В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17
Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Политика
Военный выдвинулся в губернаторы Челябинской области
Военный пенсионер Виктор Перов сдал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области.
Обновлено в 05:41
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Футбол
«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием Морозовым
Обновлено в 06:20
Происшествия
Работники морга в Апатитах перепутали тела троих умерших
Сотрудники морга в Апатитах Мурманской области при выдаче родственникам перепутали тела трех умерших людей.
Обновлено в 06:30
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА готов отпустить Чалова
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что армейцы отпустят нападающего Федора Чалова, если у футболиста появится подходящий вариант для продолжения карьеры.
Обновлено в 06:27
Политика
Эрдоган поздравил победителя на выборах мэра Стамбула
Турецкий лидер Тайип Эрдоган поздравил с победой на повторных выборах мэра Стамбула победившего его сторонника кандидата от основной оппозиционной партии Экрема Имамоглу.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ
Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Политика
Слуцкий назвал условия работы делегации России в ПАСЕ
Руководитель международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий на фоне публикации в издании Telegraaf, посвященной расследованию дела о крушении малайзийского Boeing, подчеркнул, что российская делегация при «малейшем» ограничении ее полномочий покинет Дворец Совета Европы и уедет из Страсбурга.
Обновлено в 04:15
Политика
В Грузии кинотеатры приостановили показ фильмов на русском языке
Что еще известно: С 20 июня в Тбилиси проходят масштабные акции протеста, поводом для которых стало выступление в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.
Обновлено вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Леди Гага избегает Купера после ухода Шейк
Обновлено в 05:24