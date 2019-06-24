Экономика

Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42

С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.
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Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.
Коммерсантъвчера в 18:42

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На AliExpress появились российские продавцы

Life.ru04:20

AliExpress открыла площадку для российских предпринимателей

ФАН04:03

Aliexpress открылся российским продавцам

Коммерсантъвчера в 18:42

«Ъ»: AliExpress начнет продавать товары российского малого и среднего бизнеса

ТАСС01:57

AliExpress начинает сотрудничать с российскими поставщиками

Народные новостивчера в 22:32

AliExpress начинает торговать товарами из России

News.ruвчера в 21:59

СМИ: китайская торговая площадка AliExpress начинает продавать товары из России

Дума ТВ04:00
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НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе

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Кино

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Обновлено вчера в 10:45
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Компания Mazda в России отзывает 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, сошедшие с конвейера в период с апреля 2013 года по август 2018 год.
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Политика

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Космос

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Прах людей «похоронят» в космосе в металлических капсулах. Falcon Heavy стартует 24 июня, а в случае неблагоприятных метеоусловий 25-го.
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Не видит глазами, но чувствует душой: азербайджанка исполняет оперные арии >> Смотрите также видео, как 38-летняя жительница Баку Самира Салманова из-за тяжелой формы ДЦП не может ходить, говорить и даже держать кисть в руках.
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Обновлено в 04:25
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Дети Галкина, Лободы и Реввы станцевали на камеру Наследники артистов провели выходные в доме у Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
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Обновлено в 06:01
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Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
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Политика

Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» России

По данным организации Transparency International Georgia, Грузия рискует потерять порядка 100 миллионов долларов из-за «туристического эмбарго» со стороны России.
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В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

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