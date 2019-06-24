Экономика
Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42
С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.
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с чего всё началось
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.Коммерсантъвчера в 18:42
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Космос
НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
Обновлено вчера в 19:45
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Авто
В Интернете появились первые снимки внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке будет представлен внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Ради молодой жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов
Друзья Александра Цекало рассказали, что отношения продюсера с художницей Дариной Эрвин очень сильно его изменили.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Кино
Создатель «Чернобыля» прокомментировал предположения о втором сезоне
Сценарист "Чернобыля" Крейг Мазин, как передает Metro, оптимизм по второму сезону "Чернобыля" на корню пресекает: "Нет".
Обновлено вчера в 10:45
Авто
Mazda отзывает более 900 автомобилей в России
Компания Mazda в России отзывает 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, сошедшие с конвейера в период с апреля 2013 года по август 2018 год.
Обновлено в 05:10
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Космос
Ракета SpaceX доставит в космос прах 152 покойников
Прах людей «похоронят» в космосе в металлических капсулах. Falcon Heavy стартует 24 июня, а в случае неблагоприятных метеоусловий 25-го.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Куйвашев предупредил регоператоров о разрыве контрактов
Глава региона дал срок до конца лета Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами расторжением контрактов, в случае если компании не оборудуют контейнерами мусорные площадки и не закупят современную технику.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Как азербайджанец с диагнозом ДЦП создает скворечники – видео
Не видит глазами, но чувствует душой: азербайджанка исполняет оперные арии >> Смотрите также видео, как 38-летняя жительница Баку Самира Салманова из-за тяжелой формы ДЦП не может ходить, говорить и даже держать кисть в руках.
Обновлено в 06:21
Политика
Мэр Челябинска Владимир Елистратов покинул пост
Глава Челябинска Владимир Елистратов покинул пост по собственному желанию.
Обновлено в 01:39
Энергетика
«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ
Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
Обновлено в 04:25
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Спорт
Стрелки Черноусов и Ломова стали чемпионами Европейских игр
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Apple представит в сентябре 16-дюймовый MacBook Pro
Как утверждает аналитик IHS Markit Джефф Лин (Jeff Lin), Apple разрабатывает 16-дюймовый MacBook Pro.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Realme интригует снимком с 64-мегапиксельной квадрокамеры нового смартфона
Глава по маркетингу realme опубликовал в Weibo снимок, сделанный неким новым смартфоном компании.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Тарзан отбирает у нее еду
Клянусь! - призналась Королева.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Дети Галкина, Лободы и Реввы станцевали на камеру
Дети Галкина, Лободы и Реввы станцевали на камеру Наследники артистов провели выходные в доме у Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Обновлено в 05:43
Футбол
«ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону»
Неймар принял все условия каталонского клуба для своего возвращения в его ряды этим летом, в том числе публичные извинения, понижение зарплаты и публичные извинения за свой внезапный переход.
Обновлено в 06:01
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Политика
Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» России
По данным организации Transparency International Georgia, Грузия рискует потерять порядка 100 миллионов долларов из-за «туристического эмбарго» со стороны России.
Обновлено в 06:06
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59