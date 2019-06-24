Экономика
Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42
С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.
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с чего всё началось
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:16, Вашингтон
Общество
Подводная лодка вместо квартиры: на юге России нашли готовый бизнес по цене жилья в Новосибирске
Аналитики N1.RU сравнили стоимость жилья с ценами на готовый бизнес на российских курортах, на котором можно заработать летом, — средняя квартира в Новосибирске может выступить достаточным стартовым капиталом.
Обновлено в 00:18
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Общество
Жителей Крыма предупредили о надвигающемся шторме
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Краснодаре произошел крупный пожар в кровельном центре
Сообщение о пожаре в здании на улице Дзержинского поступило в оперативные службы в 2.15 в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 00:28
Религия
С понедельника у православных начинается Петров пост
В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43
Космос
Ракета SpaceX доставит в космос прах 152 покойников
Прах людей «похоронят» в космосе в металлических капсулах. Falcon Heavy стартует 24 июня, а в случае неблагоприятных метеоусловий 25-го.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
ЦИК Украины не зарегистрировал кандидатов от партии Саакашвили
Решение об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Верховной рады Украины из списка партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили» приняла Центральная избирательная комиссия страны, сообщила 21 июня пресс-служба организации.
Обновлено вчера в 17:42
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
Обновлено вчера в 12:51
Наука
Тюленей научили петь мелодию из «Звездных войн»
В Великобритании ученым удалось научить тюленей исполнять мелодию из «Звездных войн».
Обновлено 22 июня в 17:51
Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем
Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у побережья провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса, которое произошло в воскресенье в приморском городе Партизанске, по уточненным данным, составило 11, еще один человек погиб, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального МВД.
Обновлено в 00:31
Политика
Си Цзиньпин встретится с главами России и Индии накануне саммита G20
«В кулуарах саммита G20 председатель Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров в трехстороннем формате Россия — Индия — Китай», — заявил представитель МИД КНР.
Обновлено вчера в 23:18
Транспорт
В Екатеринбурге подземный переход на Эльмаше закопают за 45 млн рублей
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который демонтирует подземный переход на перекрестке Фронтовых Бригад и Старых Большевиков на Эльмаше.
Обновлено в 01:11
Общество
THR: в США умерла писательница Джудит Кранц
Обновлено вчера в 19:51
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено вчера в 01:51
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
ФАС предложила отдать приоритет на железной дороге биржевым товарам
Почему купленные на бирже товары должны получить приоритет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила предоставить приоритетный доступ к услугам РЖД для перевозки товаров, приобретенных на бирже.
Обновлено в 01:00
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 04:37
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Футбол
«Барселона» не заинтересована в возвращении Дани Алвеса
Обновлено вчера в 17:16
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено вчера в 10:23