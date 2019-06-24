Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.

с чего всё началось

С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.

Общество Подводная лодка вместо квартиры: на юге России нашли готовый бизнес по цене жилья в Новосибирске Аналитики N1.RU сравнили стоимость жилья с ценами на готовый бизнес на российских курортах, на котором можно заработать летом, — средняя квартира в Новосибирске может выступить достаточным стартовым капиталом.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.

Происшествия В Краснодаре произошел крупный пожар в кровельном центре Сообщение о пожаре в здании на улице Дзержинского поступило в оперативные службы в 2.15 в понедельник, 24 июня.

Религия С понедельника у православных начинается Петров пост В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.

Космос Ракета SpaceX доставит в космос прах 152 покойников Прах людей «похоронят» в космосе в металлических капсулах. Falcon Heavy стартует 24 июня, а в случае неблагоприятных метеоусловий 25-го.

Политика ЦИК Украины не зарегистрировал кандидатов от партии Саакашвили Решение об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Верховной рады Украины из списка партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили» приняла Центральная избирательная комиссия страны, сообщила 21 июня пресс-служба организации.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.

Наука Тюленей научили петь мелодию из «Звездных войн» В Великобритании ученым удалось научить тюленей исполнять мелодию из «Звездных войн».

Политика В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.

Экономика В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.

Экономика На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.

Происшествия Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у побережья провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея.

Происшествия В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса, которое произошло в воскресенье в приморском городе Партизанске, по уточненным данным, составило 11, еще один человек погиб, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального МВД.

Политика Си Цзиньпин встретится с главами России и Индии накануне саммита G20 «В кулуарах саммита G20 председатель Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров в трехстороннем формате Россия — Индия — Китай», — заявил представитель МИД КНР.

Транспорт В Екатеринбурге подземный переход на Эльмаше закопают за 45 млн рублей Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который демонтирует подземный переход на перекрестке Фронтовых Бригад и Старых Большевиков на Эльмаше.

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.

Экономика ФАС предложила отдать приоритет на железной дороге биржевым товарам Почему купленные на бирже товары должны получить приоритет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила предоставить приоритетный доступ к услугам РЖД для перевозки товаров, приобретенных на бирже.

Экономика НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».