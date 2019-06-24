Экономика

Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42

С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.
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с чего всё началось

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.
Коммерсантъвчера в 18:42

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На AliExpress начнут продавать российские товары

Европейско-Азиатские новости00:56

На AliExpress начнут продавать российские товары

Свободная Пресса00:45

AliExpress начинает работать с русскими продавцами

Online47.ruвчера в 23:18

На AliExpress теперь можно купить российские товары

АБН00:26

AliExpress начинает сотрудничать с российскими поставщиками

Народные новостивчера в 22:32

AliExpress начинает торговать товарами из России

News.ruвчера в 21:59

Aliexpress открылся российским продавцам

Коммерсантъвчера в 18:42
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Общество

Подводная лодка вместо квартиры: на юге России нашли готовый бизнес по цене жилья в Новосибирске

Аналитики N1.RU сравнили стоимость жилья с ценами на готовый бизнес на российских курортах, на котором можно заработать летом, — средняя квартира в Новосибирске может выступить достаточным стартовым капиталом.
Обновлено в 00:18
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Глава Челябинска подал в отставку

Обновлено в 00:57
Происшествия

ОМОН направлен в населенный пункт Нижние Серги под Екатеринбургом

Обновлено в 01:02
Общество

Косатки и белухи из бухты Средней не демонстрируют признаков стресса

Обновлено в 01:02
Политика

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Общество

Жителей Крыма предупредили о надвигающемся шторме

Обновлено в 00:43
Происшествия

В Краснодаре произошел крупный пожар в кровельном центре

Сообщение о пожаре в здании на улице Дзержинского поступило в оперативные службы в 2.15 в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 00:28
Религия

С понедельника у православных начинается Петров пост

В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43
Космос

Ракета SpaceX доставит в космос прах 152 покойников

Прах людей «похоронят» в космосе в металлических капсулах. Falcon Heavy стартует 24 июня, а в случае неблагоприятных метеоусловий 25-го.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

ЦИК Украины не зарегистрировал кандидатов от партии Саакашвили

Решение об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Верховной рады Украины из списка партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили» приняла Центральная избирательная комиссия страны, сообщила 21 июня пресс-служба организации.
Обновлено вчера в 17:42
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова

Обновлено вчера в 12:51
Наука

Тюленей научили петь мелодию из «Звездных войн»

В Великобритании ученым удалось научить тюленей исполнять мелодию из «Звездных войн».
Обновлено 22 июня в 17:51
Политика

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб

Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем

Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у побережья провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса, которое произошло в воскресенье в приморском городе Партизанске, по уточненным данным, составило 11, еще один человек погиб, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального МВД.
Обновлено в 00:31
Политика

Си Цзиньпин встретится с главами России и Индии накануне саммита G20

«В кулуарах саммита G20 председатель Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров в трехстороннем формате Россия — Индия — Китай», — заявил представитель МИД КНР.
Обновлено вчера в 23:18
Транспорт

В Екатеринбурге подземный переход на Эльмаше закопают за 45 млн рублей

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который демонтирует подземный переход на перекрестке Фронтовых Бригад и Старых Большевиков на Эльмаше.
Обновлено в 01:11
Общество

THR: в США умерла писательница Джудит Кранц

Обновлено вчера в 19:51
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено вчера в 01:51
Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Обновлено вчера в 17:01
Экономика

ФАС предложила отдать приоритет на железной дороге биржевым товарам

Почему купленные на бирже товары должны получить приоритет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила предоставить приоритетный доступ к услугам РЖД для перевозки товаров, приобретенных на бирже.
Обновлено в 01:00
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 04:37
Экономика

НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей

НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Футбол

«Барселона» не заинтересована в возвращении Дани Алвеса

Обновлено вчера в 17:16
Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено вчера в 10:23
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AliExpress
Глобальная виртуальная торговая площадка, предоставляющая возможность покупать товары производителей из КНР. Товары на площадке продаются в розницу и мелким оптом. Информация о товарах автоматически переводится на разные языки.
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