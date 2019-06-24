Экономика

Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42

С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.
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с чего всё началось

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.
Коммерсантъвчера в 18:42

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На AliExpress начнут продавать российские товары

Свободная Пресса00:45

AliExpress начинает работать с русскими продавцами

Online47.ruвчера в 23:18

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АБН00:26

AliExpress открыла площадку для российских предпринимателей

Саминвестор00:38

AliExpress начинает сотрудничать с российскими поставщиками

Народные новостивчера в 22:32

AliExpress начинает торговать товарами из России

News.ruвчера в 21:59

Aliexpress открылся российским продавцам

Коммерсантъвчера в 18:42
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Политика

Глава Челябинска подал заявление об отставке по собственному желанию

Обновлено в 00:55
Общество

Умерла американская писательница Джудит Кранц

Обновлено вчера в 20:59
Баскетбол

«Торонто» является фаворитом в борьбе за Кавая Леонарда

Чемпион НБА «Торонто Рэпторс» являетс фаворитом в борьбе за форварда Кавая Леонарда, который стал лидером команды в минувшем сезоне.
Обновлено вчера в 23:30
Кино

«История игрушек — 4» возглавила российский прокат

Обновлено в 00:38
Космос

НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе

Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
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Спорт

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Обновлено вчера в 22:30
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено вчера в 18:51
Политика

Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией

Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Здоровье

Новая технология эффективно восстанавливает зрение даже пожилым людям

Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

На Украине скончался политик, избитый полицейскими

Член украинской партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий скончался от остановки сердца, 23 июня сообщил председатель областной организации партии в Винницкой области Сергей Гайструк на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 15:47
Баскетбол

Крис Пол: «Никогда не просил об обмене»

Обновлено в 00:41
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Здоровье

В Конго жертвами лихорадки Эбола с 2018 года стали 1,5 тысячи человек

С лета прошлого года в Демократической Республике Конго от вспыхнувшей в регионе лихорадки Эбола погибли уже более 1,5 тысячи человек, число зараженных превысило 2,2 тысячи.
Обновлено в 00:56
Наука

Новые исследования показывают ледяную Гренландию в будущем

Группа ученых установила в ходе исследования, что уровень Мирового океана через 80 лет может увеличиться с 5 до 33 см. Причиной станет таяние ледников Гренландии.
Обновлено 22 июня в 05:11
Наука

Состав кишечного микробиома изменился при фибромиалгии

Медики обнаружили, что у женщин, страдающих фибромиалгией, изменяется состав кишечного микробиома, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain.
Обновлено 21 июня в 06:32
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Обновлено вчера в 19:43
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов

Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
Обновлено в 00:54
Общество

«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы

Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Общество

Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами

Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье

Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков

Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено вчера в 20:43
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено вчера в 01:51
Политика

Михаил Чуркин стал и.о. министра инвестразвития Забайкалья

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов 24 июня назначил исполняющим обязанности зампредседателя правительства - министра инвестиционного развития края Михаила Чуркина.
Обновлено в 00:46
Общество

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Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

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Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона

Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
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Глобальная виртуальная торговая площадка, предоставляющая возможность покупать товары производителей из КНР. Товары на площадке продаются в розницу и мелким оптом. Информация о товарах автоматически переводится на разные языки.
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