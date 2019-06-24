Экономика

Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ 18:42

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На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.
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Aliexpress открылся российским продавцам

Коммерсантъ18:42
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