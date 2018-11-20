71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака. Об этом передает корреспондент «Вечерней Москвы» с места церемонии бракосочетания, которая состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа.

с чего всё началось

Музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, об этом сообщил портал "Вечерняя Москва". Церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГС Москвы. Для супругов этот брак не первый: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз.

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