Шоу-бизнес
Музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, об этом сообщил портал "Вечерняя Москва". Церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГС Москвы. Для супругов этот брак не первый: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз.
РИА Новостивчера в 16:58
с чего всё началось
Напомним, основатель советской поп-группы "На-на" и знаменитая артистка уже более 20 лет живут вместе. У Федосеевой-Шукшиной от предыдущих браков осталось трое дочерей и пятеро внуков. Сыну Алибасова, которого зовут также как и отца - Бари в будущем году исполнится 34 года.Вечерняя Москвавчера в 11:10
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Репортаж «ВМ»: Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой
Вечерняя Москвавчера в 14:43
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов принимают поздравления со свадьбой
Комсомольская правдавчера в 13:00
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