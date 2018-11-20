Шоу-бизнес

Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной
РИА Новости
вчера в 16:58

Музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, об этом сообщил портал "Вечерняя Москва". Церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГС Москвы. Для супругов этот брак не первый: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз.
РИА Новостивчера в 16:58
с чего всё началось

Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

Напомним, основатель советской поп-группы "На-на" и знаменитая артистка уже более 20 лет живут вместе. У Федосеевой-Шукшиной от предыдущих браков осталось трое дочерей и пятеро внуков. Сыну Алибасова, которого зовут также как и отца - Бари в будущем году исполнится 34 года.
Вечерняя Москвавчера в 11:10

Подробнее о событии

Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

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Репортаж «ВМ»: Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой

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Дни.рувчера в 14:06

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Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились

StarHit.ruвчера в 14:35
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Казах по национальности.
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