71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака. Об этом передает корреспондент «Вечерней Москвы» с места церемонии бракосочетания, которая состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа.

с чего всё началось

Известный 71-летний российский музыкант, композитор и продюсер Бари Алибасов заключил официальный брак со своей давней спутницей — 80-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. До этого пара прожила вместе более двух десятков лет.

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