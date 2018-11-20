Шоу-бизнес

Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной
РИА Новости
16:58

Музыкант и продюссер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, об этом сообщает портал "Вечерняя Москва". Свадебная церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы. Для супругов данный брак является не первым, музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз.
РИА Новости16:58
с чего всё началось

Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака. Об этом передает корреспондент «Вечерней Москвы» с места церемонии бракосочетания, которая состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа.
Вечерняя Москва11:10

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Казах по национальности.
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