Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследстваГазета.Ru вчера в 22:54

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
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с чего всё началось

«Лишаю его всего наследства»: Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания

За новостями о самочувствии шоумена следила вся страна, и, поговаривают, что его сын Бари Бариевич решил заработать на такой популярности своего отца. Но Алибасова-старшего такие слухи, похоже, нисколько не удивили.
Комсомольская правдавчера в 14:22

Подробнее о событии

Алибасов решил оставить своего сына без наследства

РИА Новости04:43

Алибасов выгнал сына и лишил его наследства

News.ruвчера в 17:38

Алибасов оставит сына без наследства, чтобы передать его «животным в приюты»

РЕН ТВ04:18

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

РБК02:46

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Газета.Ruвчера в 22:54

Алибасов намерен лишить сына наследства

RT на русском04:23

«Лишаю его всего наследства»: Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания

Комсомольская правдавчера в 14:22
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Политика

По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян

Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.
Обновлено вчера в 06:55
Политика

Зеленский подписал первый закон

Глава администрации президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому со словами: «Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни».
Обновлено в 06:54
Происшествия

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Обновлено в 06:48
Общество

Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты

В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее.
Обновлено в 05:43
Политика

Путин ответил на вопрос о заключенных россиянах на Украине

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о заключенных россиянах и украинцах.
Обновлено в 07:19
Политика

Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"».
Обновлено в 07:04
Экономика

Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения

При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Футбол

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишить Катар проведения чемпионата мира 2022 года после задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает телеканал TNT Sports.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Путин назвал главный способ решения проблемы снижения уровня жизни

Увеличение производительности труда и развитие экономики станут главными условиями для повышения уровня жизни в России.
Обновлено в 06:11
Гаджеты

Крошечный ноутбук One Mix 1S Yoga получит семидюймовый экран и 8 ГБ ОЗУ

Как стало известно, вскоре компания выпустит модель One Mix 1S Yoga — преемника оригинального One Mix 1 Yoga.
Обновлено в 06:09
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Кино

Эмма Уотсон показала первые кадры из «Маленьких женщин»

Эмма Уотсон опубликовала в Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины» Греты Гервиг.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Спорт

Загитова рассказала, какой вопрос задала бы Путину

Обновлено в 05:50
ЖКХ

После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ

Во время прямой линии с президентом были обнародованы фотографии неубранных мусорных контейнеров в Верхней Салде.
Обновлено в 07:05
Политика

Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил

Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Происшествия

«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб

Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин объяснил, почему лекарства не доходят до пациентов в регионах

Путин подчеркнул, что в Саратовской области проверка выявила, что «склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают».
Обновлено в 06:04
Футбол

«МЮ» покупает защитника «Кристал Пэлас» за 62 млн евро

Обновлено в 02:15
Общество

В Москве появились ядовитые пауки

Обновлено в 05:46
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Кино

Назван лучший исполнитель роли Бэтмена

Второе место занял Майкл Китон, которому отдали предпочтение тридцать восемь процентов опрошенных.
Обновлено в 07:09
Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Автоспорт

Штраф Феттеля будет пересмотрен в пятницу на Поль-Рикаре

Заседание с участием стюардов состоится в пятницу на Поль-Рикаре и начнется в 15:15 по московскому времени, за 45 минут до начала второй части свободных заездов Гран При Франции.
Обновлено в 05:50
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Экономика

В России пособие на детей увеличат до уровня прожиточного минимума

Дмитрий Медведев предложил повысить детское пособие до величины прожиточного минимума.
Обновлено 18 июня в 18:25
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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