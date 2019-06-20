Алибасов заявил, что лишает сына наследстваГазета.Ru вчера в 22:54

За новостями о самочувствии шоумена следила вся страна, и, поговаривают, что его сын Бари Бариевич решил заработать на такой популярности своего отца. Но Алибасова-старшего такие слухи, похоже, нисколько не удивили.

с чего всё началось

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Политика Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"».

Экономика Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.

Футбол В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022 Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишить Катар проведения чемпионата мира 2022 года после задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает телеканал TNT Sports.

Политика Путин назвал главный способ решения проблемы снижения уровня жизни Увеличение производительности труда и развитие экономики станут главными условиями для повышения уровня жизни в России.

Гаджеты Крошечный ноутбук One Mix 1S Yoga получит семидюймовый экран и 8 ГБ ОЗУ Как стало известно, вскоре компания выпустит модель One Mix 1S Yoga — преемника оригинального One Mix 1 Yoga.

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Кино Эмма Уотсон показала первые кадры из «Маленьких женщин» Эмма Уотсон опубликовала в Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины» Греты Гервиг.

Происшествия Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.

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ЖКХ После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ Во время прямой линии с президентом были обнародованы фотографии неубранных мусорных контейнеров в Верхней Салде.

Политика Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.

Политика Путин объяснил, почему лекарства не доходят до пациентов в регионах Путин подчеркнул, что в Саратовской области проверка выявила, что «склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают».

Происшествия СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.

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Автоспорт Штраф Феттеля будет пересмотрен в пятницу на Поль-Рикаре Заседание с участием стюардов состоится в пятницу на Поль-Рикаре и начнется в 15:15 по московскому времени, за 45 минут до начала второй части свободных заездов Гран При Франции.