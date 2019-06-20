Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследстваГазета.Ru вчера в 22:54
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с чего всё началось
За новостями о самочувствии шоумена следила вся страна, и, поговаривают, что его сын Бари Бариевич решил заработать на такой популярности своего отца. Но Алибасова-старшего такие слухи, похоже, нисколько не удивили.Комсомольская правдавчера в 14:22
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«Лишаю его всего наследства»: Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания
Комсомольская правдавчера в 14:22
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Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков
Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками в Раменском задержали за фальсификацию дела
Следствие считает, что полицейский был организатором преступной группы, его действия квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 03:11
Экономика
РБК: операторы касс ввели доплату из-за маркировки
Доплату, по информации OFD.ru, уже внедрили Первый ОФД, обрабатывающий почти четверть всех фискальных чеков в стране, «Астрал.ОФД», «ОФД-Я», «Платформа ОФД» и ОФД «Такском».
Обновлено в 03:22
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Картину с обнаженным Порошенко выставили на аукционе
На Украине выставили на аукцион картину "Петр уже пятый" с обнаженным экс-президентом Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:03
Политика
По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян
Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Культура
Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора
Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.
Обновлено в 02:59
Авто
Mustang Shelby GT500 стал самым мощным легальным автомобилем Ford
С точки зрения мощности, новый Mustang Shelby GT500 занял нишу между 707-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat и 791-сильным Challenger SRT Hellcat Redeye.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
В Новой Зеландии на выкуп оружия у населения потратят 130 млн долларов
Мероприятия связаны со стрельбой в двух мечетях Крайстчерча, где погибло 50 человек В Новой Зеландии после трагедии в Крайстчерче намерены потратить на выкуп оружия у населения около 130 миллионов долларов.
Обновлено в 00:30
Космос
Потенциально пригодные для жизни планеты открыты у звезды Тигардена
Международная исследовательская группа обнаружила возле звезды Тигардена две планеты, похожие на Землю и потенциально пригодные для формирования и развития жизни.
Обновлено вчера в 10:02
Авто
Завод Ford во Всеволожске прекращает работу
Обновлено в 03:23
Происшествия
Стрелка из Краснотурьинска отправили на принудительное лечение
Мужчина открыл огонь по зданию ЧОП, а после обстрелял и полицейских, прибывших на вызов Краснотурьинский городской суд направил на принудительное лечение местного жителя, который осенью прошлого года обстрелял здание охраны и полицейских.
Обновлено в 02:08
Общество
В Шиесе протестующих штрафуют за оскорбление власти
Дела на противников строительства мусорного полигона заводятся по статье об оскорблении власти.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
Минобороны намерено инвестировать более 18 млрд рублей в Сахалин
Министерство обороны России намерено в течение пяти лет выделить более 18 млрд рублей на развитие и строительство военной инфраструктуры на Сахалине.
Обновлено в 02:42
Хоккей
Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛ
Обновлено в 02:12
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Транспорт
Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ
«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое после госпитализации интервью
Обновлено вчера в 01:35
Экономика
Медведев собирается повысить пособие на детей с полутора лет
«Предложения заключаются в том, чтобы компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не для всех категорий граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета, – по трудоспособному населению», – сказал Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска на волю
Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой
Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 появились у российских дилеров
Накануне два флагманских внедорожника GAC GS8 были замечены на автовозе в Московской области.
Обновлено в 03:24
Экономика
«Энел Россия» договорилась продать Рефтинскую ГРЭС «Кузбассэнерго»
"Энел Россия" подписала договор о продаже компании "Кузбассэнерго" Рефтинской ГРЭС за не менее чем 21 млрд руб. без учета НДС, говорится в сообщении "Энел Россия".
Обновлено в 02:58
Экономика
Российское вино могут выделить в меню ресторанов
Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Экономика
Профицит белорусского бюджета на 2020 год планируется нулевым
Министерство финансов Белоруссии к 1 августа 2019 года представит президенту Белоруссии проект республиканского бюджета с нулевым профицитом, сообщил сегодня журналистам в Минске министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.
Обновлено в 03:53
Спорт
Решетников выиграл первую золотую медаль России на ЧЕ по фехтованию
Обновлено вчера в 14:26