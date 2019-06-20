Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследстваГазета.Ru вчера в 22:54

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
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с чего всё началось

«Лишаю его всего наследства»: Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания

За новостями о самочувствии шоумена следила вся страна, и, поговаривают, что его сын Бари Бариевич решил заработать на такой популярности своего отца. Но Алибасова-старшего такие слухи, похоже, нисколько не удивили.
Комсомольская правдавчера в 14:22

Подробнее о событии

Бари Алибасов оставил своего сына без наследства

URA.Ruвчера в 23:56

«Лишаю его всего наследства»: Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания

Комсомольская правдавчера в 14:22

Алибасов пообещал лишить сына всего наследства

Известия01:11

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Газета.Ruвчера в 22:54

Алибасов лишил наследства сына, решившего заработать на его болезни

РЕН ТВвчера в 21:51

Алибасов выгнал сына и лишил его наследства

News.ruвчера в 17:38

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

РБК02:46
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:22, Вашингтон
Экономика

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Общество

Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков

Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками в Раменском задержали за фальсификацию дела

Следствие считает, что полицейский был организатором преступной группы, его действия квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 03:11
Экономика

РБК: операторы касс ввели доплату из-за маркировки

Доплату, по информации OFD.ru, уже внедрили Первый ОФД, обрабатывающий почти четверть всех фискальных чеков в стране, «Астрал.ОФД», «ОФД-Я», «Платформа ОФД» и ОФД «Такском».
Обновлено в 03:22
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Картину с обнаженным Порошенко выставили на аукционе

На Украине выставили на аукцион картину "Петр уже пятый" с обнаженным экс-президентом Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:03
Политика

По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян

Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Культура

Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора

Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.
Обновлено в 02:59
Авто

Mustang Shelby GT500 стал самым мощным легальным автомобилем Ford

С точки зрения мощности, новый Mustang Shelby GT500 занял нишу между 707-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat и 791-сильным Challenger SRT Hellcat Redeye.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

В Новой Зеландии на выкуп оружия у населения потратят 130 млн долларов

Мероприятия связаны со стрельбой в двух мечетях Крайстчерча, где погибло 50 человек В Новой Зеландии после трагедии в Крайстчерче намерены потратить на выкуп оружия у населения около 130 миллионов долларов.
Обновлено в 00:30
Космос

Потенциально пригодные для жизни планеты открыты у звезды Тигардена

Международная исследовательская группа обнаружила возле звезды Тигардена две планеты, похожие на Землю и потенциально пригодные для формирования и развития жизни.
Обновлено вчера в 10:02
Авто

Завод Ford во Всеволожске прекращает работу

Обновлено в 03:23
Происшествия

Стрелка из Краснотурьинска отправили на принудительное лечение

Мужчина открыл огонь по зданию ЧОП, а после обстрелял и полицейских, прибывших на вызов Краснотурьинский городской суд направил на принудительное лечение местного жителя, который осенью прошлого года обстрелял здание охраны и полицейских.
Обновлено в 02:08
Общество

В Шиесе протестующих штрафуют за оскорбление власти

Дела на противников строительства мусорного полигона заводятся по статье об оскорблении власти.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

Минобороны намерено инвестировать более 18 млрд рублей в Сахалин

Министерство обороны России намерено в течение пяти лет выделить более 18 млрд рублей на развитие и строительство военной инфраструктуры на Сахалине.
Обновлено в 02:42
Хоккей

Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛ

Обновлено в 02:12
Происшествия

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Транспорт

Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ

«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Экономика

В России хотят пересчитать цены на отопление

Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое после госпитализации интервью

Обновлено вчера в 01:35
Экономика

Медведев собирается повысить пособие на детей с полутора лет

«Предложения заключаются в том, чтобы компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не для всех категорий граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета, – по трудоспособному населению», – сказал Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска на волю

Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой

Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 появились у российских дилеров

Накануне два флагманских внедорожника GAC GS8 были замечены на автовозе в Московской области.
Обновлено в 03:24
Экономика

«Энел Россия» договорилась продать Рефтинскую ГРЭС «Кузбассэнерго»

"Энел Россия" подписала договор о продаже компании "Кузбассэнерго" Рефтинской ГРЭС за не менее чем 21 млрд руб. без учета НДС, говорится в сообщении "Энел Россия".
Обновлено в 02:58
Экономика

Российское вино могут выделить в меню ресторанов

Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Экономика

Профицит белорусского бюджета на 2020 год планируется нулевым

Министерство финансов Белоруссии к 1 августа 2019 года представит президенту Белоруссии проект республиканского бюджета с нулевым профицитом, сообщил сегодня журналистам в Минске министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.
Обновлено в 03:53
Спорт

Решетников выиграл первую золотую медаль России на ЧЕ по фехтованию

Обновлено вчера в 14:26
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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