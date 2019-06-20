Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследстваГазета.Ru вчера в 22:54

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
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с чего всё началось

«Лишаю его всего наследства»: Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания

За новостями о самочувствии шоумена следила вся страна, и, поговаривают, что его сын Бари Бариевич решил заработать на такой популярности своего отца. Но Алибасова-старшего такие слухи, похоже, нисколько не удивили.
Комсомольская правдавчера в 14:22

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Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Газета.Ruвчера в 22:54

Алибасов намерен лишить сына наследства

RT на русском04:23

Алибасов решил отдать свое наследство животным в приюты

Телепрограмма01:06

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

РБК02:46

Алибасов решил оставить своего сына без наследства

РИА Новости04:43

Алибасов выгнал сына и лишил его наследства

News.ruвчера в 17:38

«Лишаю его всего наследства»: Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания

Комсомольская правдавчера в 14:22
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Политика

Филарет начал общее собрание «киевского патриархата»

Во Владимирском соборе в Киеве в четверг проходит так называемый "собор" ликвидированного "киевского патриархата".
Обновлено в 05:43
Политика

Путин назвал волнующие россиян вопросы

Президент России Владимир Путин в ходе работы с массивом вопросов граждан, подготовленных для прямой линии, выяснил, какие темы больше всего их волнуют.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства

Японское минобороны заявило, что бомбардировщик России два раза за утро вторгся в воздушное пространство страны, об этом сообщает NHK.
Обновлено в 03:48
Политика

Умер избитый в Черкассах украинский журналист

Обновлено в 01:49
Экономика

«ЮИТ» уйдет из Москвы и Московской области

Концерн "ЮИТ" принял решение не продолжать развитие жилищного строительства в Москве и Московской области, говорится в сообщении концерна.
Обновлено в 03:28
Общество

Дачу Ахматовой передадут в собственность Петербурга к юбилею поэтессы

"Передача писательских домиков будет приурочена к 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой, которое отмечается 23 июня", - информируют власти.
Обновлено в 04:59
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В аэропорту Шереметьево умер пассажир

В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Экономика

Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 04:18
Общество

В Москве появились ядовитые пауки

Обновлено в 05:46
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Политика

Рыбаки Челябинской области записали обращение к Путину

Обновлено вчера в 06:53
Финансы

Курс доллара обновил минимум года

Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Авто

Maserati показала рендеры Quattroporte L’Ultimo Concept

Представлены рендеры концептуальной версии роскошного электрического Maserati Quattroporte, получившие название L’Ultimo (The Last One).
Обновлено в 04:34
Общество

Более 9 тыс. человек эвакуированы в Канаде из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 20:23
Футбол

Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»

Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России

Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Часть семей цыган вернулась в Чемодановку

Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Авто

В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили

Обновлено вчера в 15:30
Кино

Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»

Российский певец Филипп Киркоров разместил в своем Инстаграме интригующее фото с кинохлопушкой, на которой написано рабочее название картины "Последний богатырь-2".
Обновлено в 04:40
Экономика

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд

Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:27
Футбол

Дарио Срна вернулся в донецкий «Шахтер»

Обновлено в 05:23
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Дисквалифицированная за допинг кенийская бегунья оказалась мужчиной

Обновлено в 04:24
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице

Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Владимир и Алевтина Кореневы рассказали, что сделало их счастливыми

Обновлено в 05:05
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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