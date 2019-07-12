Общество

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого каналаРИА Новости вчера в 22:15

Продюсер Бари Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала, показав лекарства, которые использует при лечении. Ролик опубликован в Instagram группы "На-На".
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Алибасов записал видео после разоблачения на Первом канале

Газета.Ru04:08

Алибасов сделал заявление после скандального эфира на «Первом канале»

URA.Ruвчера в 23:10

Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале

RT на русскомвчера в 22:32

Алибасов показал на видео свои лекарства после обвинений в инсценировке

РБК01:07

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

РИА Новостивчера в 22:15

Алибасов: мне полгода придётся есть таблетки вместо еды

News.ruвчера в 15:50

Бари Алибасов полгода будет питаться таблетками вместо еды

Bimru.ruвчера в 13:37
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Единоборства

Майк Тайсон: «Макгрегор никогда не победит Хабиба»

Обновлено в 04:19
Общество

Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить

Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика

В России предложили отложить новую пенсионную реформу

Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 05:21
Политика

Около половины россиян относятся к Грузии безразлично

Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Политика

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Авто

Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС

Обновлено в 04:20
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Туристка из России попала в психиатрическую клинику на Бали

Туристка из России попала в психиатрическую клинику на Бали.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие

Иранские ВМС попытались захватить британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Спорт

Сборная России разгромила Францию

Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол

В Тулу на матч с «Арсеналом» прибили 22 футболиста «Динамо»

Обновлено в 04:51
Общество

Mail.ru хочет переехать в «Москва-Сити»

По данным издания, речь идет об участке №20, где Малис с Усмановым строят небоскреб почти на 180 тысяч квадратных метров, в котором запланировано около 100 тысяч "квадратов" офисов, которые хочет занять Mail.ru.
Обновлено в 03:33
Транспорт

Сергей Собянин открыл северный терминал ТПУ «Стрешнево»

С открытием нового терминала дорога до вуза стала удобнее и быстрее: теперь с платформы Ленинградская Рижского направления Московской железной дороги можно пересесть на станцию Московского центрального кольца «Стрешнево».
Обновлено в 05:07
Технологии

Apple не разрешили зарегистрировать товарный знак в России

Американский технологический гигант Apple не смог зарегистрировать в России товарный знак для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR).
Обновлено в 04:59
Политика

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске

Напомним, что президент Украины обратился через Facebook к президенту России с предложением провести переговоры в Минске, уточнив, что на встрече должны также присутствовать представители США, Великобритании, Германии и Франции.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело

Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет

Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.
Обновлено в 05:01
Политика

Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Полковника МВД по прозвищу «Киборг» избили в московском СИЗО

Полковника МВД Ивана Кибальниченко, предположительно, избили до полусмерти в московском следственном изоляторе №4 в Медведково.
Обновлено в 04:58
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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