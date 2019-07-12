Продюсер Бари Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала, показав лекарства, которые использует при лечении. Ролик опубликован в Instagram группы "На-На".

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

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