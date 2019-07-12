Общество

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого каналаРИА Новости вчера в 22:15

Продюсер Бари Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала, показав лекарства, которые использует при лечении. Ролик опубликован в Instagram группы "На-На".
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Алибасов записал видео после разоблачения на Первом канале

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Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале

RT на русскомвчера в 22:32

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News.ruвчера в 15:50

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В Саратовской области диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» был поставлен 850 жителям, заявили в региональном минздраве.
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51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

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Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.
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ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Происшествия

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Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
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Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

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Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
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В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

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Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

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Компания Google заявила, что часть голосовых запросов от пользователей прослушивается не автоматизированными системами, а реальными людьми.
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Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО

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Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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