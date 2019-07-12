Общество
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого каналаРИА Новости вчера в 22:15
Продюсер Бари Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала, показав лекарства, которые использует при лечении. Ролик опубликован в Instagram группы "На-На".
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Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
Обновлено в 02:59
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой под Саратовом
В Саратовской области диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» был поставлен 850 жителям, заявили в региональном минздраве.
Обновлено в 04:40
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Россиянка попала в психбольницу на Бали
На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
16-летняя девушка из Волгограда выиграла иномарку у Ксении Бородиной
Девушка по имени Катя, жительница областной столицы, накануне стала победителем розыгрыша в соцсети от известной телеведущей Ксении Бородиной.
Обновлено в 03:48
Общество
«Стенограффия» ищет место для «красного человечка» в Екатеринбурге
Команда «Стенограффии» ищет место в Екатеринбурге, где можно установить арт-объект «красный человечек» художника и дизайнера Андрея Люблинского.
Обновлено в 04:14
Политика
Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты
Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.
Обновлено в 04:36
Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Кино
В кинотеатрах России выходит в прокат боевик Люка Бессона «Анна»
Киллера в "Анне" сыграла новая муза Бессона — 26-летняя уроженка Магадана, российская модель Саша Лусс.
Обновлено в 02:58
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Удар молнии убил женщину в Челябинской области
Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
Обновлено в 03:17
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Авто
В Сети показали пикап и фургон на базе Chevrolet Niva
Мало кто знает, но Chevrolet Niva, родоначальником которой до 2002 года был ВАЗ-2123, должна была выйти сразу в трех типах кузова: пятидверный «универсал», пикап и фургон.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Космос
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено в 01:00
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Кино
Режиссер «Рокетмена» снимет третью часть «Шерлока Холмса»
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Интернет
Google признался в прослушивании людьми голосовых запросов
Компания Google заявила, что часть голосовых запросов от пользователей прослушивается не автоматизированными системами, а реальными людьми.
Обновлено в 03:40
Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО
Законопроект предусматривает расширенные тарифы для разных категорий автомобилей, отмену зависимости мощности транспорта от стоимости ОСАГО и увеличение выплат при ущербе до двух миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 03:48
Общество
Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца
Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору шашлыка
Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо
Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено вчера в 15:35
Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка подорожала к доллару США и евро.
Обновлено 10 июля в 03:57