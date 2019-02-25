Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой‐ШукшинойРИА Новости 01:45
Музыкант и продюсер Бари Алибасов рассказал о состоянии своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Он опроверг информацию об инфаркте и отметил, что у актрисы случился "небольшой подъем давления".
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Нормально себя чувствует, был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки в больнице.
— Бари Алибасов, музыкантКомсомольская правда 00:59
с чего всё началось
Советский и российский музыкант, музыкальный продюсер и заслуженный артист России Бари Алибасов в беседе с «360» опроверг появившуюся в СМИ информацию об остром инфаркте, с которым была якобы госпитализирована его супруга, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина.Телеканал 360°00:24
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