Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»Газета.Ru 11:36

Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске. При этом Малахову, который бросился продюсеру на встречу, Алибасов сначала плюнул в лицо, но затем расцеловал.
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"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он

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"Это был абстинентный синдром?": Бари Алибасов сам себя разоблачил

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Алибасов упал с инвалидного кресла на шоу Малахова и заявил, что его хотят убить

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«Наконец-то нашел папу»: сын Алибасова эмоционально выступил на ток-шоу

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Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова

iReactor12:29

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Газета.Ru11:36

Бари Алибасов рухнул с инвалидного кресла на съемках у Малахова

Народные новости10:12
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:47, Ашберн

Малахов и «больной» Алибасов разыграли фарс на «России-1»

Вести.UZ12:40
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Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции

Обновлено в 10:28
Политика

Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ

На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Политика

РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Соседи Бориса Джонсона вызвали полицию из-за криков в доме политика

Бывшему главе британского МИДа и экс-мэру Лондона Борису Джонсону пришлось разговаривать с полицейскими, после того как его соседи пожаловались на женские крики из его дома.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего

"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Обновлено в 11:43
Политика

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Обновлено 20 июня в 16:51
Футбол

Фанаты «Торпедо» оскорбляют Лебеденко на матче с «Шеффилдом»

Активные болельщики московского футбольного клуба "Торпедо" во время товарищеского матча против английского "Шеффилда" оскорбляют нападающего российской команды Игоря Лебеденко.
Обновлено в 11:45
Политика

Борис Джонсон высказался по поводу выплаты отступных ЕС за брексит

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон высказал своё мнение по поводу выплаты отступных Европейскому союзу за брексит.
Обновлено в 12:11
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Политика

На журналистов «России 24» напали в Тбилиси

В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Происшествия

Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео

Обновлено в 08:49
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона

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Армия и оружие

Глава Военного комитета ЕС едет в Донбасс

Глава Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано заявил, что собирается посетить самопровозглашенные ДНР И ЛНР.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек

В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.
Обновлено в 10:34
Политика

Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
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Общество

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Акция прошла сегодня, 22 июня, во всех городах страны.
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Футбол

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Происшествия

Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости

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Машков рассказал о попытках «совместить актера с куклой»

Артист руководит театром Олега Табакова. Сейчас там готовят пьесу, в которой попытаются совместить драматического актера с куклой.
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Политика

Трамп заявил о подготовке новых санкций против Ирана

США разрабатывают новые санкции в отношении Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 11:17
Политика

В Иране казнен американский шпион

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.
Обновлено в 10:04
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Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
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Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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