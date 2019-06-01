Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»Газета.Ru 11:36

Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске. При этом Малахову, который бросился продюсеру на встречу, Алибасов сначала плюнул в лицо, но затем расцеловал.
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Алибасов расцеловал Малахова, которого не узнал

URA.Ru13:45

Бари Алибасова уронили с инвалидного кресла на шоу Малахова

ФАН12:50

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Газета.Ru11:36

"Это был абстинентный синдром?": Бари Алибасов сам себя разоблачил

Суть событий11:57

Алибасов на инвалидной коляске смачно чмокнул Малахова, пронзив его злобным взглядом

Народные новости12:56

"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он

Вести.Ru12:43

«Наконец-то нашел папу»: сын Алибасова эмоционально выступил на ток-шоу

Телепрограмма11:10
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Малахов и «больной» Алибасов разыграли фарс на «России-1»

Вести.UZ12:40
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Авто

Редкие модификации советской «Нивы», о которых мечтают коллекционеры

Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика

Трамп решил отложить массовую депортацию мигрантов

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из Соединённых Штатов на две недели.
Обновлено в 20:27
Политика

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Экономика

Стоимость новых кораблей для ВМС Канады выросла на 10 млрд долларов

Строительство новых 15 военных кораблей для ВМС Канады обойдется дороже на 10−14 млрд канадских долларов, заявил зампредседателя канадского парламента по вопросам бюджета Ив Жиру, передает Radio-Canada.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено в 20:26
Политика

ЦИК Украины отказал Компартии в регистрации на выборах в Раду

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.
Обновлено в 19:38
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика

Россия потребовала от Грузии вернуть долги

Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши

Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Гаджеты

Смартфоны Huawei перестали доставлять в США

Издание PC Magazine рассказало о том, что курьерская и логистическая компания FedEx отказалась доставить китайский смартфон Huawei P30 из Великобритании в США.
Обновлено в 06:13
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Гаджеты

Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц

Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.
Обновлено в 11:25
Политика

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин признался, что был влюблен в Ларису Копенкину

Женщина была на 28 лет старше его.
Обновлено в 06:53
Общество

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье

Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО

Обновлено в 15:58
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Общество

Наукоград остался без медпомощи

Как-то не вяжется скромный облик Борка с наукоградом в его классическом представлении.
Обновлено в 17:37
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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