Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»Газета.Ru 11:36
Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске. При этом Малахову, который бросился продюсеру на встречу, Алибасов сначала плюнул в лицо, но затем расцеловал.
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Алибасов на инвалидной коляске смачно чмокнул Малахова, пронзив его злобным взглядом
Народные новости12:56
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
Армия и оружие
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Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
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Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Гаджеты
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Издание PC Magazine рассказало о том, что курьерская и логистическая компания FedEx отказалась доставить китайский смартфон Huawei P30 из Великобритании в США.
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В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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Автоспорт
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Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Политика
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Общество
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Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
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Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
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Армия и оружие
Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО
Обновлено в 15:58
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Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Наукоград остался без медпомощи
Как-то не вяжется скромный облик Борка с наукоградом в его классическом представлении.
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