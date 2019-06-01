Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»Газета.Ru 11:36
Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске. При этом Малахову, который бросился продюсеру на встречу, Алибасов сначала плюнул в лицо, но затем расцеловал.
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Алибасов на инвалидной коляске смачно чмокнул Малахова, пронзив его злобным взглядом
Народные новости12:56
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
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Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
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ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Дании U21
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Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что уже полностью адаптировался к тренерской работе и не скучает по карьере футболиста.
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Трамп заявил, что готовит новые санкции против Ирана
США разрабатывают новые санкции в отношении Тегерана, рассказал президент США Дональд Трамп.
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Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
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Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.
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Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
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Происшествия
В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета New Hampshire Union Leader со ссылкой на полицию.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего
"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Обновлено в 11:43
Общество
Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград
Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.
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Экономика
ЦБ РФ: в России мошенники крайне редко выводят средства в криптовалюте
В России криптовалюты редко используются мошенниками для вывода средств, сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центрального банка Артем Сычев.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Россияне массово сдают билеты на рейсы в Грузию
Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено в 09:05
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Политика
Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным
Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40
Политика
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании в примерочной
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram о перенесенной в римской клинике Villa Stuart операции на ноге.
Обновлено в 11:43
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Хоккей
«Торонто» обменял форварда Марло в «Каролину»
«Торонто» обменял 39-летнего нападающего Патрика Марло в «Каролину», которая также получила пик первого раунда 2020 года (при условии, что он будет вне топ-10; если окажется в топ-10, то перенесется на 2021-й), а также пик седьмого раунда 2020 года.
Обновлено в 13:56
Политика
«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно
Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
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Спорт
Самбистка Бондарева завоевала золото Европейских игр в Минске
Обновлено в 12:23
Политика
Саакашвили предложил втрое сократить состав Верховной рады
Как передавало ИА REGNUM, 21 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Печерский районный суд Киева пришёл к выводу, что он непрерывно проживал на Украине пять лет и может принимать участие в парламентских выборах.
Обновлено в 13:37
Политика
В Грузии ответили на ультиматум Кадырова про «200 км до Тбилиси»
Рамзан Кадыров заявил, что обеспокоен событиями, которые в настоящее время происходят в Грузии и напомнил грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".
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Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено 20 июня в 22:36
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Наука
Российские ученые объяснили существование невозможных сверхпроводников
Российские ученые совместно с коллегами из Франции нашли теоретическое обоснование существованию недавно обнаруженных «невозможных» сверхпроводников.
Обновлено в 13:28
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси
Обновлено вчера в 07:20