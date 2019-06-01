Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»Газета.Ru 11:36
Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске. При этом Малахову, который бросился продюсеру на встречу, Алибасов сначала плюнул в лицо, но затем расцеловал.
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Алибасов на инвалидной коляске смачно чмокнул Малахова, пронзив его злобным взглядом
Народные новости12:56
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика
В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова
Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Политика
Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным
Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
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Общество
Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»
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Хоккей
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Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
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Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
Ликвидированный диверсант ВСУ и горящие дома на линии фронта — кадры из ЛНР
Военкоры Народной милиции ЛНР побывали в Первомайске и Золотом-5 — населённых пунктах, которые едва ли не ежедневно оказываются под обстрелами украинских карателей.
Обновлено в 18:00
Футбол
Испания вышла в полуфинал ЧЕ. Италия ждет других матчей
В группе А молодежного чемпионата Европы завершились матчи третьего тура. Испания обыграла Польшу 5:0, и заняла первое место в группе.
Обновлено в 17:21
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
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Специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон
Эксперты раскрыли секрет, как оптимально заряжать аккумулятор смартфона, чтобы сохранить батарею в хорошем состоянии.
Обновлено в 12:55
Транспорт
«Аэрофлот» прекращает все авиарейсы в Грузию с 8 июля
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля в соответствии с указом президента России полностью прекратит выполнение авиарейсов в Грузию.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Футбол
Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался
Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Наука
Длительные рабочее время связано с повышенным риском инсульта
В новом исследовании Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association) обнаружено, что у людей, которые работают на протяжении многих часов в течение 10 или более лет, повышен риск развития инсульта.
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Авто
Tesla Model X протянул 130-тонный Boeing Dreamliner
Крохотный автомобиль весом 2,5 тонны, протащил 130-тонный пассажирский авиалайнер Boeing Dreamliner на 300 метров.
Обновлено в 06:30
Культура
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Единоборства
Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга
Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Экономика
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Финансы
Лучшее за неделю: «разрыв» в валютном балансе банков и особенности бедности в России
Бедность в России имеет свои национальные особенности. В частности, для россиян характерен высокий уровень владения недвижимостью.
Обновлено в 03:00
Авто
Компания «Автопродукт» решила модернизировать подвеску «Нивы»
На сегодня компания купила машину в комплектации Black Edition, предназначенный для обкатки новых узлов и агрегатов Проект находится на стадии поиска верных и экономичных инженерных решений, которые призваны модернизировать ряд показателей, таких как: проходимость, управляемость, комфорт вождения.
Обновлено в 06:05