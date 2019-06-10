Общество
Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознаниеГазета.Ru 12:21
Российский продюсер Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.
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с чего всё началось
Продюсер Бари Алибасов уже четыре дня не приходит в себя после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб. Как рассказал «360» его сын Бари Алибасов-младший, медики уже не дают ему препараты, однако сон все не проходит.Телеканал 360°07:36
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане возле Командорских островов, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
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