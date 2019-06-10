Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознаниеГазета.Ru 12:21

Продюсер Бари Алибасов уже четыре дня не приходит в себя после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб. Как рассказал «360» его сын Бари Алибасов-младший, медики уже не дают ему препараты, однако сон все не проходит.

с чего всё началось

Российский продюсер Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.

Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

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