Продюсер приехал на международный музыкальный фестиваль «Жара» вместе со своими подопечными — группой «На-на». Бари Каримович дал 7days.ru короткое, но емкое интервью, в котором рассказал, что сын заработал на его болезни двадцать миллионов, а потом исчез.

с чего всё началось

Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова — младшего в бегстве с 20 миллионами рублей, пишет "Семь дней". Корреспондент издания, проводивший интервью, предположил, что Алибасов заработал много денег за счет шумихи вокруг своего отравления.

Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей

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