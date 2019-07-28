Шоу-бизнес

Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублейРИА Новости 05:58

Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова — младшего в бегстве с 20 миллионами рублей, пишет "Семь дней". Корреспондент издания, проводивший интервью, предположил, что Алибасов заработал много денег за счет шумихи вокруг своего отравления.
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с чего всё началось

Сын Алибасова сбежал от отца с 20-ю миллионами

Продюсер приехал на международный музыкальный фестиваль «Жара» вместе со своими подопечными — группой «На-на». Бари Каримович дал 7days.ru короткое, но емкое интервью, в котором рассказал, что сын заработал на его болезни двадцать миллионов, а потом исчез.
7Дней.ру01:00

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Сын Бари Алибасова заработал на его болезни 20 миллионов рублей и исчез

StarHit.ru06:00

Сын Бари Алибасова бесследно исчез с миллионами, заработанными на отравлении отца

Bimru.ru02:06

«Сын исчез с 20 миллионами»: Алибасов сам покупает себе лекарства

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Сын Алибасова исчез с миллионам

Газета.Ru03:13

Сын Алибасова сбежал от него с 20 миллионами

Московский Комсомолец02:37

Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей

РИА Новости05:58

Сын Алибасова сбежал от отца с 20-ю миллионами

7Дней.ру01:00
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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