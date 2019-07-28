Шоу-бизнес
Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублейРИА Новости 05:58
Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова — младшего в бегстве с 20 миллионами рублей, пишет "Семь дней". Корреспондент издания, проводивший интервью, предположил, что Алибасов заработал много денег за счет шумихи вокруг своего отравления.
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с чего всё началось
Продюсер приехал на международный музыкальный фестиваль «Жара» вместе со своими подопечными — группой «На-на». Бари Каримович дал 7days.ru короткое, но емкое интервью, в котором рассказал, что сын заработал на его болезни двадцать миллионов, а потом исчез.7Дней.ру01:00
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