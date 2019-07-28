Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублейИзвестия 05:22
Продюсер Бари Алибасов заявил, что его сын заработал на его болезни 20 млн рублей и скрылся с этими деньгами. Как стало известно в воскресенье, 28 июля, продюсер считает, что сын воспользовался историей с его отравлением ради пиара и наживы.
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с чего всё началось
Продюсер приехал на международный музыкальный фестиваль «Жара» вместе со своими подопечными — группой «На-на». Бари Каримович дал 7days.ru короткое, но емкое интервью, в котором рассказал, что сын заработал на его болезни двадцать миллионов, а потом исчез.7Дней.ру01:00
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Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
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Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
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Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
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Финансы
Курсу доллара спрогнозировали новый всплеск в августе
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Происшествия
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Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
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Армия и оружие
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Религия
На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек
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Происшествия
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Политика
В Вене началась встреча «пятерки» и Ирана по ядерной сделке
Политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана проводят в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
«Луч» обыграл «Шинник», а «СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Факела»
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Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Интернет
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Официальное приложение WhatsApp появится для iPad. Об этом сообщает портал Phone Arena со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 20:39
Гаджеты
Бывший сотрудник Nokia объяснил фиаско Windows Phone
Бывший инженер компании Nokia, который был участником разработки смартфонов на базе Windows Phone, рассказал о причинах неудачи и малой популярности у пользователей этого гаджета, сообщает портал Ferra.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
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Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
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Россия доставила гуманитарную помощь в Восточную Гуту
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон привезли в сирийский Джисрейн, который находится в Восточной Гуте более двух тонн гуманитарной помощи.
Обновлено в 03:58
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Руководитель администрации Ленинского района, расположенного в восточном Крыму, задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
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Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес стал игроком «Аль-Ахли»
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Происшествия
«ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в Москве
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Обновлено вчера в 12:32
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Женщина выпала из автобуса на ходу в Петербурге
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Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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Музыка
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Перед открытием на скамейку накинули белую ткань и произнесли речь.
Обновлено в 04:48