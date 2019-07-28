Продюсер приехал на международный музыкальный фестиваль «Жара» вместе со своими подопечными — группой «На-на». Бари Каримович дал 7days.ru короткое, но емкое интервью, в котором рассказал, что сын заработал на его болезни двадцать миллионов, а потом исчез.

с чего всё началось

Продюсер Бари Алибасов заявил, что его сын заработал на его болезни 20 млн рублей и скрылся с этими деньгами. Как стало известно в воскресенье, 28 июля, продюсер считает, что сын воспользовался историей с его отравлением ради пиара и наживы.

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