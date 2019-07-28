Шоу-бизнес

Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублейИзвестия 05:22

Продюсер Бари Алибасов заявил, что его сын заработал на его болезни 20 млн рублей и скрылся с этими деньгами. Как стало известно в воскресенье, 28 июля, продюсер считает, что сын воспользовался историей с его отравлением ради пиара и наживы.
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с чего всё началось

Сын Алибасова сбежал от отца с 20-ю миллионами

Продюсер приехал на международный музыкальный фестиваль «Жара» вместе со своими подопечными — группой «На-на». Бари Каримович дал 7days.ru короткое, но емкое интервью, в котором рассказал, что сын заработал на его болезни двадцать миллионов, а потом исчез.
7Дней.ру01:00

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Сын Бари Алибасова заработал на его болезни 20 миллионов рублей и исчез

StarHit.ru06:00

«Сын исчез с 20 миллионами»: Алибасов сам покупает себе лекарства

Телепрограмма05:44

Сын Алибасова исчез с миллионам

Газета.Ru03:13

Бари Алибасов заявил, что сын заработал на его болезни 20 миллионов рублей и исчез

Вокруг ТВ04:21

Сын Алибасова сбежал от него с 20 миллионами

Московский Комсомолец02:37

Сын Бари Алибасова бесследно исчез с миллионами, заработанными на отравлении отца

Bimru.ru02:06

Сын Алибасова сбежал от отца с 20-ю миллионами

7Дней.ру01:00
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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