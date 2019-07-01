Бари Алибасова обвинили в срыве съемок программы «На самом деле» на Первом канале. Как рассказал «Собеседнику» участник массовки, продюсер не явился в студию Дмитрия Шепелева, сославшись на плохое самочувствие.

с чего всё началось

Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает «Собеседник».

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