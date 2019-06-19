Шоу-бизнес
Алибасов дал первое после своего отравления интервьюИзвестия 21:41
Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью. Он пообщался с телеведущим Андреем Малаховым в рамках программы «Прямой эфир». Полную версию беседы покажут на телевидении в вечером среду, 19 июня.
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В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит.
— Бари Алибасов, музыкантРИА Новости 19:36
с чего всё началось
Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1».Lenta.ru20:31
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