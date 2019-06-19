Алибасов дал Малахову первое интервью после отравленияГазета.Ru вчера в 22:00

с чего всё началось

Происшествия В Москве произошла массовая драка В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.

Спорт Платини освободили из-под стражи Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Общество Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно с 2020 года Власти Москвы досрочно начнут масштабное внедрение раздельного сбора отходов в столице с января 2020 года.

Происшествия 17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром В результате пострадали по меньшей мере 17 человек. Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.

Энергетика Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».

Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Политика Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.

Политика Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело «Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.

Хоккей «Сент-Луис» сделал квалификационное предложение о контракте Барбашеву Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" сделал квалификационное предложение о контракте российскому форварду Ивану Барбашеву, заявил генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.

Общество Депутат подал заявление на активистов «Лев против» Муниципальный депутат Виктор Котов попросил прокуратуру проверить законность деятельности движения «Лев против».

Здоровье Роскачество дало советы по выбору напитков в жару Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.

Общество Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.

Общество Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

Авто Внедорожную Suzuki Ertiga Cross показали на первом рендере Сегодня же в Сети появился первый рендер Suzuki Ertiga Cross, демонстрирующий дизайн будущей новинки.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Политика Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400 Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Происшествия Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из близлежащих к Москве областей, её определят после получения необходимых документов, рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Мороз.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.

Армия и оружие Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому 13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.

Наука Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.

Гаджеты Microsoft впервые за 25 лет добавит на клавиатуру новую кнопку Менеджер задач Microsoft вышел на "маках" читайте также Microsoft не меняла стандартную раскладку более 25 лет, с момента выхода клавиатуры Microsoft Natural в 1994 году.