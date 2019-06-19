Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравленияГазета.Ru вчера в 22:00
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
Фрагмент беседы продюсера с телеведущим Андреем Малаховым был показан на телеканале «Россия 1». Во время интервью Алибасов рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.ТК Звездавчера в 21:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
Обновлено в 02:32
Общество
СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях
Для родителей и педагогов в анкетах предусмотрены графы «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Спорт
Платини освободили из-под стражи
Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Общество
Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно с 2020 года
Власти Москвы досрочно начнут масштабное внедрение раздельного сбора отходов в столице с января 2020 года.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром
В результате пострадали по меньшей мере 17 человек. Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.
Обновлено в 02:10
Энергетика
Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Минобороны показало перехват бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика В-52Н военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 03:39
Политика
Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено вчера в 15:31
Хоккей
«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение о контракте Барбашеву
Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" сделал квалификационное предложение о контракте российскому форварду Ивану Барбашеву, заявил генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг.
Обновлено в 01:39
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Депутат подал заявление на активистов «Лев против»
Муниципальный депутат Виктор Котов попросил прокуратуру проверить законность деятельности движения «Лев против».
Обновлено в 02:13
Здоровье
Роскачество дало советы по выбору напитков в жару
Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
Обновлено в 01:49
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:25
Авто
Внедорожную Suzuki Ertiga Cross показали на первом рендере
Сегодня же в Сети появился первый рендер Suzuki Ertiga Cross, демонстрирующий дизайн будущей новинки.
Обновлено в 01:30
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Зеленский рассказал о дрожи Меркель
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки
Обновлено в 01:30
Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из близлежащих к Москве областей, её определят после получения необходимых документов, рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Мороз.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини
Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Мадуро оценил покушение на себя в $20 млн
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому
13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Наука
Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России
НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено вчера в 03:27
Гаджеты
Microsoft впервые за 25 лет добавит на клавиатуру новую кнопку
Менеджер задач Microsoft вышел на "маках" читайте также Microsoft не меняла стандартную раскладку более 25 лет, с момента выхода клавиатуры Microsoft Natural в 1994 году.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго
Поставки сливочного масла, сыров и творога в 2019 году достигли максимума после введения в 2014 году запрета на импорт молочных и других продуктов из стран, которые ввели против России санкции, констатирует Союзмолоко.
Обновлено в 00:34