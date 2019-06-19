Алибасов дал Малахову первое интервью после отравленияГазета.Ru 22:00

с чего всё началось

В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит.

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