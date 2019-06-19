Общество
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравленияГазета.Ru 22:00
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
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В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит.
— Бари Алибасов, музыкантРИА Новости 19:36
с чего всё началось
Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1».Lenta.ru20:31
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